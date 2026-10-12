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Mỹ cảnh báo rủi ro hàng không tại Saudi Arabia

Thứ Hai, 11:36, 12/10/2026
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VOV.VN - Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), ngày 11/10 đã yêu cầu các hãng hàng không Mỹ thận trọng khi bay tới hoặc bay qua Saudi Arabia, do nguy cơ từ hoạt động quân sự và tình trạng gây nhiễu hệ thống định vị trong khu vực.

Theo đó, cảnh báo của FAA có hiệu lực đến ngày 10/12/2026 và áp dụng đối với các hãng hàng không Mỹ, phi công Mỹ và cả máy bay đăng ký tại Mỹ. Cơ quan này khuyến cáo các đơn vị khai thác bay cần đánh giá rủi ro trước khi hoạt động trong không phận Saudi Arabia và theo dõi chặt chẽ tình hình an ninh.

my canh bao rui ro hang khong tai saudi arabia hinh anh 1
Khói và lửa bốc lên từ sân bay King Khalid tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia sau khi lực lượng Houthi tuyên bố đã tấn công sân bay này hôm 8/10. Ảnh: Mạng xã hội/Reuters

FAA cho rằng các hoạt động quân sự, tên lửa, máy bay không người lái và nguy cơ gây nhiễu hoặc giả mạo tín hiệu định vị có thể ảnh hưởng tới an toàn bay. Những rủi ro này đặc biệt đáng chú ý trong bối cảnh Saudi Arabia liên tục đối mặt với các vụ tấn công nhằm vào sân bay, cơ sở quân sự và hạ tầng dầu mỏ.

Cảnh báo được đưa ra sau các vụ tấn công nhằm vào sân bay quốc tế King Khalid tại thủ đô Riyadh trong tuần qua khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương và buộc hoạt động sân bay phải tạm dừng. Hiện chưa có bên nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công mới nhất, nhưng các sự việc xảy ra trong bối cảnh lực lượng Houthi ở Yemen, được Iran hậu thuẫn, gia tăng các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhằm vào Saudi Arabia.

Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh trước đó cũng khuyến cáo công dân Mỹ tránh sân bay và các khu vực xung quanh sau loạt vụ tấn công. Tổng thống Donald Trump cho biết Washington có thể xem xét tham gia các hành động đáp trả lực lượng Houthi nếu tình hình tiếp tục leo thang.

Quang Trung/VOV-Washington
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