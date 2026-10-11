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Liên Hợp Quốc và phương Tây lên án vụ tấn công vào sân bay của Saudi Arabia

Chủ Nhật, 22:13, 11/10/2026
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VOV.VN - Vụ tấn công của lực lượng Houthi hôm qua (10/10) vào sân bay quốc tế ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia đã gây ra thương vong lớn. Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu và một số quốc gia phương Tây lên án mạnh mẽ cuộc tấn công, yêu cầu Houthi chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công nhằm vào dân thường.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết, ông “vô cùng bàng hoàng” trước vụ tấn công vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Saudi Arabia, khiến 12 người thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương. Ông Antonio Guterres nhấn mạnh, các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự là vi phạm luật pháp quốc tế và phải chấm dứt ngay lập tức.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) - bà Ursula von der Leyen chỉ trích vụ tấn công là sự leo thang nguy hiểm, đẩy khu vực vào vòng xoáy bạo lực, gây bất ổn cho các đầu mối vận tải và năng lượng toàn cầu, tạo ra những làn sóng chấn động lan rộng khắp thế giới, đồng thời yêu cầu chấm dứt ngay lập tức các cuộc tấn công chết người nhằm vào dân thường.

lien hop quoc va phuong tay len an vu tan cong vao san bay cua saudi arabia hinh anh 1
Khói và lửa bốc lên từ sân bay King Khalid hôm 8/10, sau khi lực lượng Houthi tuyên bố tấn công sân bay này. Nguồn: Reuters

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Kaja Kallas mô tả vụ tấn công là “hành động khủng bố kinh hoàng”, khẳng định không có bất kỳ lý do nào biện minh cho các cuộc tấn công bừa bãi vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lên án vụ tấn công là “không thể chấp nhận được”, cho biết ông sẽ có cuộc điện đàm với Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman về vụ việc. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Mỹ lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công gần đây của lực lượng Houthi vào Saudi Arabia, bao gồm cuộc tấn công hôm 10/10 vào sân bay quốc tế King Khalid khiến nhiều người vô tội thiệt mạng, trong đó có một công dân Mỹ.

Các nước Anh, Pháp và Đức cũng lên án mạnh mẽ vụ tấn công, mô tả đây là hành động khủng bố nhằm vào Saudi Arabia và bày tỏ sự đoàn kết với nước này.

Minh Ngô/VOV-Cairo
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