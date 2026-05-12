Mỹ cáo buộc Iran “lật kèo” thỏa thuận chuyển giao urani làm giàu

Các máy ly tâm tại nhà máy làm giàu urani Natanz ở miền trung Iran trước khi bị phá hủy. Nguồn ảnh: Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, ông Trump cho biết phía Iran trước đó đã đồng ý để Mỹ đưa lượng uranium làm giàu ra khỏi nước này, song sau đó lại rút lại cam kết.

“Họ đã đồng ý cách đây hai ngày, nhưng rồi đổi ý vì điều đó không được ghi trong văn bản”, ông Trump nói.

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời khẳng định đề xuất phản hồi mới nhất từ phía Iran nhằm chấm dứt căng thẳng là “không thể chấp nhận được”.

Theo ông Trump, trong các cuộc thương lượng trước đó, Tehran từng thông báo với Washington rằng họ sẵn sàng từ bỏ lượng uranium làm giàu, nhưng Mỹ sẽ phải trực tiếp đứng ra vận chuyển số vật liệu này.

“Họ nói với tôi rằng các ông sẽ nhận được nó, nhưng các ông phải tự mang đi”, ông Trump cho hay, đề cập đến lượng uranium được cho là đang được lưu giữ tại các cơ sở hạt nhân từng bị Mỹ không kích năm ngoái.

Ông Trump cũng nhận định mức độ phá hủy tại các cơ sở này nghiêm trọng đến mức “chỉ còn một hoặc hai quốc gia trên thế giới có khả năng tiếp cận và thu hồi số urani đó”. Theo ông, phía Iran cho rằng Trung Quốc là quốc gia còn lại có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ này.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cho biết nội dung liên quan tới việc bàn giao urani đã không xuất hiện trong bản đề xuất mới nhất mà Iran gửi cho Washington.

“Họ đơn giản là không thể đi đến thống nhất. Họ đồng ý với chúng tôi nhưng rồi sau đó lại rút lại”, ông Trump nói thêm.