  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Mỹ cáo buộc Iran “lật kèo” thỏa thuận chuyển giao urani làm giàu

Thứ Ba, 05:56, 12/05/2026
VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/5 cáo buộc Iran thay đổi lập trường trong thỏa thuận cho phép Mỹ tiếp nhận kho uranium làm giàu của Tehran, giữa lúc các cuộc đàm phán hạt nhân tiếp tục rơi vào bế tắc.

Phát biểu tại Phòng Bầu dục, ông Trump cho biết phía Iran trước đó đã đồng ý để Mỹ đưa lượng urani làm giàu ra khỏi nước này, song sau đó lại rút lại cam kết.

“Họ đã đồng ý cách đây hai ngày, nhưng rồi đổi ý vì điều đó không được ghi trong văn bản”, ông Trump nói.

Các máy ly tâm tại nhà máy làm giàu urani Natanz ở miền trung Iran trước khi bị phá hủy. Nguồn ảnh: Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời khẳng định đề xuất phản hồi mới nhất từ phía Iran nhằm chấm dứt căng thẳng là “không thể chấp nhận được”.

Theo ông Trump, trong các cuộc thương lượng trước đó, Tehran từng thông báo với Washington rằng họ sẵn sàng từ bỏ lượng uranium làm giàu, nhưng Mỹ sẽ phải trực tiếp đứng ra vận chuyển số vật liệu này.

“Họ nói với tôi rằng các ông sẽ nhận được nó, nhưng các ông phải tự mang đi”, ông Trump cho hay, đề cập đến lượng uranium được cho là đang được lưu giữ tại các cơ sở hạt nhân từng bị Mỹ không kích năm ngoái.

Ông Trump cũng nhận định mức độ phá hủy tại các cơ sở này nghiêm trọng đến mức “chỉ còn một hoặc hai quốc gia trên thế giới có khả năng tiếp cận và thu hồi số urani đó”. Theo ông, phía Iran cho rằng Trung Quốc là quốc gia còn lại có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ này.

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cho biết nội dung liên quan tới việc bàn giao urani đã không xuất hiện trong bản đề xuất mới nhất mà Iran gửi cho Washington.

“Họ đơn giản là không thể đi đến thống nhất. Họ đồng ý với chúng tôi nhưng rồi sau đó lại rút lại”, ông Trump nói thêm.

Giang Bùi/VOV.VN
Tin liên quan

Iran tuyên bố không đàm phán về vấn đề urani

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran ngày 11/5 khẳng định nước này sẵn sàng đáp trả khốc liệt với mọi hành vi gây hấn của kẻ thù.

Mỹ tuyên bố siết mạng lưới bán dầu của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 11/5 đã công bố loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân và công ty bị cáo buộc hỗ trợ lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bán và vận chuyển dầu sang Trung Quốc.

Iran nói đề xuất gửi Mỹ là “hợp lý”, bác tuyên bố của Tổng thống Trump

VOV.VN - Iran khẳng định các đề xuất mà nước này gửi tới Mỹ nhằm chấm dứt xung đột là “hợp lý” và “mang tính xây dựng”, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người trước đó gọi kế hoạch của Tehran là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

