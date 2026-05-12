Mỹ tuyên bố siết mạng lưới bán dầu của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran

Thứ Ba, 05:27, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Tài chính Mỹ ngày 11/5 đã công bố loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các cá nhân và công ty bị cáo buộc hỗ trợ lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bán và vận chuyển dầu sang Trung Quốc.

Washington cho biết chiến dịch đang được đẩy mạnh nhằm cắt nguồn tài chính phục vụ chương trình vũ khí, lực lượng ủy nhiệm và tham vọng hạt nhân của Tehran. 

Trong thông báo mới nhất Bộ Tài chính Mỹ cho biết, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã áp lệnh trừng phạt đối với 12 cá nhân và thực thể có liên quan tới hoạt động bán dầu của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho Trung Quốc. Theo Washington , lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sử dụng mạng lưới công ty bình phong tại Hong Kong, Dubai, Oman và nhiều khu vực pháp lý “dễ dãi” để che giấu vai trò của mình trong hoạt động xuất khẩu dầu và luân chuyển nguồn thu về cho chính quyền Iran.

my tuyen bo siet mang luoi ban dau cua luc luong ve binh cach mang hoi giao iran hinh anh 1
Ảnh vệ tinh cho thấy một cơ sở dầu mỏ trên đảo Kharg của Iran, ngày 25/2/2026. Nguồn: Planet Labs PBC/Reuters

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố chiến dịch gây sức ép kinh tế sẽ tiếp tục làm suy giảm nguồn tài chính phục vụ chương trình vũ khí, các lực lượng đồng minh và tham vọng hạt nhân của Tehran. Theo ông Bessent , Bộ Tài chính sẽ tiếp tục cắt đứt các mạng lưới tài chính mà Iran đang sử dụng.

Bộ Tài chính Mỹ cũng công bố trừng phạt 3 cá nhân và nhiều công ty có trụ sở tại Hong Kong, Dubai và Oman. Theo phía Mỹ, các công ty này đã tham gia thu xếp các thương vụ dầu trị giá hàng chục triệu USD, sử dụng các tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” từng bị Mỹ trừng phạt trước đó.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết đang duy trì “sức ép tối đa” đối với Iran thông qua việc ngăn chặn khả năng tạo doanh thu, vận chuyển và đưa nguồn tiền dầu mỏ trở lại Iran. Washington tuyên bố đã làm gián đoạn hàng tỷ USD doanh thu dầu dự kiến của Tehran, đồng thời phong tỏa gần nửa tỷ USD tài sản kỹ thuật số liên quan tới Iran và triệt phá các mạng lưới ngân hàng ngầm.

Mỹ cũng cảnh báo sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các tổ chức tài chính nước ngoài hoặc doanh nghiệp hỗ trợ thương mại dầu mỏ với Iran, bao gồm cả các nhà máy lọc dầu tư nhân của Trung Quốc.

Quang Trung/VOV-Washington
Iran nói đề xuất gửi Mỹ là “hợp lý”, bác tuyên bố của Tổng thống Trump

VOV.VN - Iran khẳng định các đề xuất mà nước này gửi tới Mỹ nhằm chấm dứt xung đột là “hợp lý” và “mang tính xây dựng”, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người trước đó gọi kế hoạch của Tehran là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

VOV.VN - Iran khẳng định các đề xuất mà nước này gửi tới Mỹ nhằm chấm dứt xung đột là “hợp lý” và “mang tính xây dựng”, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người trước đó gọi kế hoạch của Tehran là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Toàn cảnh quốc tế trưa 11/5: Ông Trump chuẩn bị hành động về kho urani của Iran

VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn ngày 10/5, Tổng thống Donald Trump đã chính thức công khai vai trò của Lực lượng Không gian Mỹ trong việc giám sát các kho hạt nhân của Iran với độ chính xác đến từng phù hiệu cá nhân.

VOV.VN - Trong một cuộc phỏng vấn ngày 10/5, Tổng thống Donald Trump đã chính thức công khai vai trò của Lực lượng Không gian Mỹ trong việc giám sát các kho hạt nhân của Iran với độ chính xác đến từng phù hiệu cá nhân.

Ông Trump cân nhắc rút quân khỏi Italy sau bất đồng với NATO về vấn đề Iran

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang xem xét mở rộng kế hoạch cắt giảm hiện diện quân sự tại châu Âu, không chỉ ở Đức mà còn cả Italy trong bối cảnh xuất hiện thêm những bất đồng giữa Washington và các đồng minh NATO về vấn đề Iran.

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đang xem xét mở rộng kế hoạch cắt giảm hiện diện quân sự tại châu Âu, không chỉ ở Đức mà còn cả Italy trong bối cảnh xuất hiện thêm những bất đồng giữa Washington và các đồng minh NATO về vấn đề Iran.

