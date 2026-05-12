Mỹ tuyên bố siết mạng lưới bán dầu của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran

Washington cho biết chiến dịch đang được đẩy mạnh nhằm cắt nguồn tài chính phục vụ chương trình vũ khí, lực lượng ủy nhiệm và tham vọng hạt nhân của Tehran.

Trong thông báo mới nhất Bộ Tài chính Mỹ cho biết, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã áp lệnh trừng phạt đối với 12 cá nhân và thực thể có liên quan tới hoạt động bán dầu của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho Trung Quốc. Theo Washington , lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran sử dụng mạng lưới công ty bình phong tại Hong Kong, Dubai, Oman và nhiều khu vực pháp lý “dễ dãi” để che giấu vai trò của mình trong hoạt động xuất khẩu dầu và luân chuyển nguồn thu về cho chính quyền Iran.

Ảnh vệ tinh cho thấy một cơ sở dầu mỏ trên đảo Kharg của Iran, ngày 25/2/2026. Nguồn: Planet Labs PBC/Reuters

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố chiến dịch gây sức ép kinh tế sẽ tiếp tục làm suy giảm nguồn tài chính phục vụ chương trình vũ khí, các lực lượng đồng minh và tham vọng hạt nhân của Tehran. Theo ông Bessent , Bộ Tài chính sẽ tiếp tục cắt đứt các mạng lưới tài chính mà Iran đang sử dụng.

Bộ Tài chính Mỹ cũng công bố trừng phạt 3 cá nhân và nhiều công ty có trụ sở tại Hong Kong, Dubai và Oman. Theo phía Mỹ, các công ty này đã tham gia thu xếp các thương vụ dầu trị giá hàng chục triệu USD, sử dụng các tàu chở dầu thuộc “hạm đội bóng tối” từng bị Mỹ trừng phạt trước đó.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết đang duy trì “sức ép tối đa” đối với Iran thông qua việc ngăn chặn khả năng tạo doanh thu, vận chuyển và đưa nguồn tiền dầu mỏ trở lại Iran. Washington tuyên bố đã làm gián đoạn hàng tỷ USD doanh thu dầu dự kiến của Tehran, đồng thời phong tỏa gần nửa tỷ USD tài sản kỹ thuật số liên quan tới Iran và triệt phá các mạng lưới ngân hàng ngầm.

Mỹ cũng cảnh báo sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với các tổ chức tài chính nước ngoài hoặc doanh nghiệp hỗ trợ thương mại dầu mỏ với Iran, bao gồm cả các nhà máy lọc dầu tư nhân của Trung Quốc.