Cải chính

Tổng thống Trump: Iran sẽ phải nhượng bộ để đạt được thỏa thuận

Thứ Ba, 05:45, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/5 tiếp tục phát đi những tín hiệu trái chiều về cuộc đối đầu với Iran, khi vừa bác bỏ đề xuất mới nhất từ Tehran, vừa khẳng định Washington vẫn ưu tiên duy trì kênh đàm phán với chính quyền hiện tại của nước này.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông Trump cho biết Mỹ sẽ “tiếp tục làm việc với Iran cho đến khi đạt được thỏa thuận”, nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời tỏ ra tự tin rằng chính quyền hiện tại của Tehran cuối cùng sẽ phải nhượng bộ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu về vấn đề Iran. Ảnh: AP

“Họ rồi sẽ phải nhượng bộ. Tôi sẽ tiếp tục làm việc với họ cho tới khi đạt được một thỏa thuận”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn với Fox News khi được hỏi liệu Mỹ có cần thúc đẩy thay đổi lãnh đạo tại Iran hay không.

Ông Trump cho biết Mỹ có thể tái khởi động chiến dịch hộ tống tàu thương mại mang tên “Dự án Tự do”, song cảnh báo quy mô của chiến dịch mới sẽ “nghiêm khắc hơn nhiều” so với trước đây. Ông Trump cũng xác nhận Iran có đưa ra “một số nhượng bộ” liên quan tới vấn đề hạt nhân, nhưng nhấn mạnh rằng các đề xuất hiện nay vẫn “chưa đủ”.

Đề cập tới tình hình nội bộ Iran, ông Trump cho rằng giới lãnh đạo nước này hiện tồn tại hai xu hướng đối lập gồm phe “ôn hòa” và phe “cực đoan”.

Theo Tổng thống Mỹ, phe ôn hòa tại Iran “rất muốn đạt được một thỏa thuận”, trong khi nhóm cứng rắn lại muốn tiếp tục đối đầu tới cùng.

“Phe ôn hòa đang rất muốn đạt được thỏa thuận. Nhưng họ dường như cũng có phần e ngại những người cực đoan”, ông Trump nhận định.

Việc Tổng thống Mỹ tiếp tục để ngỏ khả năng đối thoại với chính quyền Iran cho thấy Washington dường như vẫn muốn tránh một cuộc chiến kéo dài tại Trung Đông – kịch bản có thể gây tổn thất lớn về quân sự, kinh tế và chính trị trong năm bầu cử đầy nhạy cảm của nước Mỹ.

Giang Bùi/VOV.VN
