Mỹ chấm dứt điều tra hình sự Chủ tịch Fed, mở đường cho ứng viên Kevin Warsh

Thứ Bảy, 06:51, 25/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Tư pháp Mỹ ngày 24/4 đã hủy cuộc điều tra hình sự nhằm vào Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Chủ tịch Jerome Powell, liên quan đến dự án cải tạo trụ sở chính của Ngân hàng Trung ương tại Washington. 

Động thái này được cho là có thể mở đường cho ứng viên của Tổng thống Donald Trump - ông Kevin Warsh tiến gần hơn tới vị trí Chủ tịch Fed, trong cuộc bỏ phiếu phê chuẩn tại Thượng viện.

Biện lý liên bang tại Washington - bà Jeanine Pirro trên mạng xã hội X cho biết, bà đã yêu cầu Văn phòng Tổng thanh tra của Fed tiếp tục xem xét tình trạng đội vốn của dự án cải tạo, với chi phí tăng thêm lên tới hàng tỷ USD do người nộp thuế gánh chịu.

Chủ tịch FED Jerome Powell - Ảnh: Xinhua

Tuy nhiên, Văn phòng Tổng thanh tra Fed cho biết, việc rà soát này không phải mới bắt đầu, đây là phần tiếp nối của cuộc đánh giá đã được công bố từ tháng 7 năm ngoái, theo đề nghị của chính ông Powell. Cơ quan này cho biết, đang hoàn tất báo cáo về mức tăng chi phí đáng kể của dự án và sẽ công bố công khai khi hoàn thành.

Vài giờ sau thông báo của Bộ Tư pháp, Nhà Trắng cho rằng vụ việc chưa hẳn đã kết thúc. Thư ký báo chí Karoline Leavitt nói, cuộc điều tra không “bị hủy bỏ hoàn toàn”, chỉ được chuyển sang cho Tổng thanh tra xử lý theo thẩm quyền khác.

Người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai cho rằng, Văn phòng Tổng thanh tra có quyền hạn mạnh hơn để làm rõ nghi vấn quản lý tài chính yếu kém tại Fed. Dù vậy, bà Pirro cũng nhấn mạnh sẵn sàng khởi động lại điều tra hình sự nếu có đủ căn cứ.

Trước đó, việc điều tra ông Powell đã khiến Thượng nghị sĩ Cộng hòa Thom Tillis chặn các đề cử nhân sự Fed của Nhà Trắng, cho rằng đây là cuộc điều tra “vô căn cứ”. Nhiều nghị sĩ khác cũng nói không thấy dấu hiệu ông Powell phạm tội. 

Thượng nghị sĩ Tim Scott, Chủ tịch Ủy ban Thượng viện phụ trách xem xét đề cử ông Warsh, hoan nghênh quyết định mới và yêu cầu Tổng thanh tra báo cáo kết quả trong vòng 90 ngày.

Cuộc điều tra xoay quanh dự án cải tạo 2 tòa nhà lịch sử của Fed. Ban đầu chi phí được ước tính khoảng 1,9 tỷ USD, nhưng sau đó tăng lên khoảng 2,5 tỷ USD. Fed giải thích nguyên nhân là thay đổi thiết kế, giá vật liệu, nhân công tăng, phát hiện thêm amiăng và một hố sụt tại công trường.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: dự án cải tạo 2 tòa nhà của Fed điều tra hình sự chủ tịch fed nhiệm kỳ tới
Tin liên quan

VOV.VN - Ngay sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản đồng USD, thị trường chứng khoán Mỹ đã ngập sắc đỏ, chỉ số Dow Jones giảm điểm mạnh.

Fed giữ nguyên lãi suất, cảnh báo giá dầu khiến triển vọng kinh tế Mỹ mờ mịt
Fed giữ nguyên lãi suất, cảnh báo giá dầu khiến triển vọng kinh tế Mỹ mờ mịt

VOV.VN - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ngày 17/3 quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản từ 3,5% đến 3,75%, trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran làm gián đoạn kinh tế toàn cầu và đẩy giá dầu tăng mạnh.

Ông Trump chính thức đề cử Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed nhiệm kỳ mới
Ông Trump chính thức đề cử Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed nhiệm kỳ mới

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump chính thức đề cử cựu Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed nhiệm kỳ mới, trong bối cảnh tiến trình phê chuẩn đối mặt với rào cản chính trị tại Thượng viện.

