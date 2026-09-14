Mỹ chặn 101 tàu liên quan Iran, lưu thông qua eo Hormuz vẫn ở mức thấp

Thông tin Mỹ chặn tàu Iran được công bố trong bối cảnh căng thẳng tại các vùng biển khu vực vẫn ở mức cao, khiến hoạt động lưu thông tiếp tục suy giảm và giá dầu thô thế giới liên tục bật tăng.

Mỹ tấn công Iran. Ảnh chụp từ vệ tinh.

Thông báo của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) sáng nay cho biết, kể từ khi triển khai lệnh phong tỏa hải quân với các cảng và vùng biển của Iran từ ngày 14/7, lực lượng Mỹ đã ngăn chặn và yêu cầu đổi hướng di chuyển đối với 101 tàu, tấn công và vô hiệu hóa 3 phương tiện. 2 tàu bị đổ bộ để kiểm tra. Thông báo không đề cập 10 tàu dầu Iran mà CENTCOM đã tấn công và phá hủy trong gần 10 ngày đầu tháng 9.

Liên quan tình hình lưu thông qua eo biển Hormuz, dữ liệu phân tích hàng hải công bố hôm nay cho biết, trong 2 ngày cuối tuần qua, chỉ có 14 tàu đi qua vùng biển chiến lược này. Mức này chỉ bằng 1 nửa so với trung bình 14 tàu lưu thông mỗi ngày trong giai đoạn 10 ngày gần nhất.

Trong số các tàu đi qua eo Hormuz cuối tuần, có 4 tàu từ bên trong vịnh Ba Tư đi ra, 10 tàu di chuyển từ bên ngoài vào vùng Vịnh. 2 tàu lưu thông ra khỏi vịnh Ba Tư là tàu chở nhiên liệu, gồm tàu Handy chở khí tự nhiên và tàu Suezmax chở dầu thô.

Đáng chú ý, trong ngày 13/9 có 2 tàu được báo cáo đã bị tấn công tại eo Hormuz. Phương tiện thứ nhất bị tập kích là tàu hàng của Iran. Vị trí tàu bị tấn công là đảo Qeshm, bên trong eo Hormuz. Cuộc tấn công khiến 1 người chết và 3 người bị thương.

Tàu hàng thứ 2 bị tập kích là tàu MT El Gaia của Ấn Độ. Phương tiện bị tấn công gần bờ biển của Oman, khiến 1 thủy thủ mất tích.Theo truyền thông và giới phân tích, căng thẳng gia tăng tại eo Hormuz cùng bất ổn leo thang tại biển Đỏ, góp phần đẩy giá dầu thô toàn cầu tăng cao. Mở đầu phiên giao dịch sáng nay, dầu Brent biển Bắc bật tăng tới 3%, lên lức 107,75 USD/thùng. Tương tự, dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) cũng tăng 2,76%, lên mức 102,81 USD/thùng.