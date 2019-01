Mỹ “chữa cháy” sau tuyên bố rút quân khỏi Syria

18 ngày sau khi tuyên bố rút quân khỏi Syria, Chính phủ Mỹ đã đặt lại điều kiện mới về vấn đề này, trong đó có việc đảm bảo an toàn cho lực lượng người Kurd - vốn là đồng minh của Mỹ trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria. Tuyên bố mới của Mỹ tiếp tục làm nảy sinh những tranh cãi giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ và đặt chính quyền Mỹ trước một bài toán khó.

Tháng 12/2018, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi Syria. Ảnh: Al Masdar News

Phát biểu với báo giới khi đang ở thăm Israel ngày 6/1, Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton nói rằng, việc rút quân đội Mỹ khỏi Syria còn tùy thuộc vào một số điều kiện nhất định, trong đó có việc đảm bảo an toàn cho lực lượng người Kurd ở Syria. Khi tới Ankara ngày 7/1, ông Bolton sẽ đề cập vấn đề này trong các cuộc đàm phán với các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có Tổng thống Tayyip Erdogan.

Ông John Bolton cũng nhấn mạnh, Chính phủ Mỹ mong muốn tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sẽ bị đánh bại hoàn toàn khỏi quốc gia Trung Đông này: “Chúng tôi sẽ thảo luận về quyết định rút quân của Tổng thống song từ biên giới khu vực Đông Bắc của Syria để đảm bảo rằng, IS sẽ bị đánh bại và không còn khả năng tái lập lực lượng, tiếp tục trở thành một mối đe dọa. Chúng tôi cũng sẽ cố gắng để đảm bảo quốc phòng của Israel và những người bạn khác ở khu vực, kể cả những người đã chiến đấu cùng chúng tôi chống IS và các tổ chức khủng bố khác”.

Tuyên bố của Cố vấn an ninh Nhà Trắng đã ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích của Thổ Nhĩ Kỳ. Người phát ngôn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cùng ngày đã nói rằng việc Mỹ tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ tấn công người Kurd là hoàn toàn vô lý, đồng thời khẳng định mục tiêu của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ là các phần tử của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, các nhóm vũ trang YPG và đảng Công nhân người Kurd (PKK).

Trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Syria, Mỹ vốn xem Lực lượng Dân chủ Syria do người Kurd dẫn đầu, trong đó, thành phần nòng cốt lại là lực lượng quân sự người Kurd YPG và Mỹ bảo trợ rất tích cực cho lực lượng này. Tuy nhiên, sau khi Mỹ công bố kế hoạch rút quân khỏi Syria, người Kurd đã phải tìm cách liên minh với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assa, trong bối cảnh có nhiều lo ngại về khả năng Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch tấn công các lực lượng người Kurd.

Hiện chưa rõ là liệu ông John Bolton sẽ xoay xở thế nào trong cuộc đàm phán tới đây với các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, một điều có thể thấy, chính quyền Mỹ đang phải đối mặt với một bài toán “nan giải” khi vừa phải trấn an các đồng minh vừa phải thực hiện các cam kết rút quân trước đó.

Kể từ sau tuyên bố rút quân khỏi Syria với lý do tổ chức Nhà nước Hồi giáo đã bị đánh bại ở quốc gia Trung Đông này hôm 19/12 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vấp phải sự chỉ trích của không ít nước đồng minh, thậm chí cả thành viên trong nội các của ông. Để bày tỏ sự phản đối, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, Chánh Văn phòng Bộ Quốc phòng Kevin Sweeney và trợ lý cấp cao của Tổng thống Brett McGurk đã nộp đơn từ chức. Để chữa cháy, không ít giới chức Mỹ đã phải đính chính lại tuyên bố của Tổng thống nói rằng, quân đội Mỹ sẽ có 30 ngày để rút quân.

Bản thân ông Donald Trump sau đó cũng nói rằng, ông có nói đến việc rút quân song ông chưa bao giờ nói sẽ nhanh chóng rút hết quân đội Mỹ ở Syria. Với tuyên bố mới nhất của vị cố vấn Mỹ John Bolton, dư luận cho rằng, Mỹ buộc phải giảm dần tiến độ rút quân khỏi Syria nhằm trấn an các đồng minh./.

