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Mỹ chưa có kế hoạch rút nhân viên ngoại giao khỏi Kiev

Thứ Ba, 06:30, 06/10/2026
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VOV.VN - Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Mỹ chưa có kế hoạch rút nhân viên ngoại giao khỏi Kiev bất chấp các cảnh báo và cuộc tấn công của Nga.

Mỹ hiện chưa có kế hoạch rút nhân viên ngoại giao khỏi Kiev, bất chấp Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công và nhiều lần cảnh báo các nhà ngoại giao nước ngoài rời thủ đô Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ngày 5/10.

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Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio phát biểu với báo giới tại Căn cứ Liên hợp Andrews ở bang Maryland, ngày 5/10/2026. Ảnh: Reuters

Phát biểu với báo giới tại Căn cứ Liên hợp Andrews ở bang Maryland, ông Rubio cho biết Washington sẽ tự đánh giá mức độ an toàn đối với hoạt động của Đại sứ quán Mỹ tại Kiev.

“Chúng tôi có sự hiện diện của đại sứ quán tại đó và sẽ quyết định liệu việc duy trì nhân viên ở đó có an toàn hay không. Nếu xuất hiện một mối đe dọa mà chúng tôi cho rằng cần phải điều chỉnh sự hiện diện, chúng tôi sẽ làm như vậy. Cho đến nay, chúng tôi chưa thực hiện thay đổi nào”, ông Rubio nói.

Ngoại trưởng Mỹ cũng cho rằng những cảnh báo của Nga đối với các nhà ngoại giao nước ngoài không phải diễn biến mới. Theo ông, Moscow đã đưa ra những cảnh báo tương tự trong nhiều tháng và việc Kiev trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công cũng không phải là mối đe dọa mới đối với các phái bộ ngoại giao.

Trước đó, ngày 2/10, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết chưa có phái bộ ngoại giao nước ngoài nào thông báo với Kiev về kế hoạch di chuyển địa điểm hoạt động.

“Nếu bất kỳ phái bộ ngoại giao nào có kế hoạch chuyển địa điểm, họ sẽ thông báo cho chúng tôi. Đó là quy trình đã được thiết lập”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi cho biết.

Tuyên bố của Ngoại trưởng Rubio được đưa ra trong bối cảnh Nga tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Kiev và nhiều thành phố khác trên khắp Ukraine.

Sáng 4/10, một phương tiện bay không người lái của Nga đã tấn công cầu Phía Bắc bắc qua sông Dnipro ở Kiev. Đây là ngày thứ tư liên tiếp các cuộc tấn công của Nga nhằm vào những cây cầu quan trọng ở thủ đô Ukraine.

Tối 5/10, Kiev tiếp tục trở thành mục tiêu của một đợt tập kích bằng UAV. Sau khi lực lượng phòng không Ukraine đánh chặn một UAV, các mảnh vỡ rơi xuống khu dân cư thuộc quận Pecherskyi, khiến một số ô tô bốc cháy.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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