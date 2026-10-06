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Ukraine chuẩn bị loạt đòn tấn công tầm xa mới vào Nga

Thứ Ba, 05:35, 06/10/2026
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VOV.VN - Ukraine đang chuẩn bị các nhiệm vụ mới cho chiến dịch tấn công tầm xa nhằm vào Nga, đồng thời thúc đẩy tiến độ chuyển giao vũ khí từ các đối tác phương Tây.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã thảo luận với Bộ trưởng Quốc phòng Yevhenii Khmara và Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Mykhailo Drapatyi về việc triển khai các chiến dịch tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga.

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Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

Theo ông Zelensky, Kiev đã xác định thêm các nhiệm vụ mới liên quan đến năng lực tấn công tầm xa, một phần trong chiến dịch mà giới chức Ukraine gọi là “trừng phạt tầm xa” đối với Nga.

“Những nhiệm vụ mới liên quan đến năng lực tầm xa của chúng tôi cũng đã được xác định”, Tổng thống Ukraine cho biết, song không công bố chi tiết về mục tiêu hay thời điểm tiến hành các chiến dịch tiếp theo.

Ukraine thời gian qua liên tục sử dụng các phương tiện tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, trong đó có những cơ sở mà Kiev cho là phục vụ hoạt động quân sự của Moscow.

Thúc đẩy chuyển giao vũ khí từ các đối tác

Cùng với việc chuẩn bị các chiến dịch tầm xa mới, Tổng thống Zelensky đã làm việc với lãnh đạo Bộ Quốc phòng Ukraine và nhóm phụ trách đối ngoại tại Văn phòng Tổng thống để rà soát tiến độ chuyển giao vũ khí từ các nước đối tác.

Các nội dung được thảo luận bao gồm đạn dược dành cho tiêm kích F-16, nguồn tài chính bổ sung để sản xuất máy bay không người lái và tên lửa, cũng như các dự án hợp tác sản xuất quốc phòng với những đối tác châu Âu.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh ông kỳ vọng tất cả các thỏa thuận sẽ được thực hiện đúng tiến độ đã thống nhất.

Trước đó, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết Hà Lan sẽ hỗ trợ Ukraine nâng cao khả năng sử dụng F-16 để đánh chặn các UAV Shahed sử dụng động cơ phản lực của Nga.

Ông Zelensky cũng thông báo các phi công Ukraine sẽ sớm bắt đầu chương trình huấn luyện vận hành tiêm kích Rafale của Pháp. Paris đồng thời đang chuẩn bị một gói viện trợ quốc phòng mới dành cho Ukraine.

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Mỹ đề xuất Nga, Ukraine đàm phán 3 bên vào cuối tháng 10

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4/10 cho biết Mỹ đang thúc đẩy Nga và Ukraine tổ chức một cuộc đàm phán 3 bên ở cấp kỹ thuật vào cuối tháng 10, trong nỗ lực mới nhằm nối lại tiến trình đàm phán và tìm giải pháp cho xung đột Nga - Ukraine.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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