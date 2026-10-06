Nga và Ukraine tiếp tục nêu quan điểm về giải pháp cho xung đột

Ngày 5/10, phát biểu trước báo giới, Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần đưa ra cảnh báo về những nguy cơ an ninh liên quan đến việc tiếp tục duy trì hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Ukraine. Theo ông Peskov, các hoạt động quân sự của Nga vẫn tiếp diễn và quyết định của các nước về hoạt động của cơ quan ngoại giao sẽ không ảnh hưởng đến nhiệm vụ của lực lượng Nga.

Ông Peskov cũng dẫn lại phát biểu của Tổng thống Vladimir Putin tại cuộc họp thường niên của Câu lạc bộ Thảo luận quốc tế Valdai ngày 01/10, theo đó phía Nga cho rằng Ukraine đã mở rộng phạm vi tấn công sang các tàu chở dầu và nhà máy lọc dầu của Nga, sau đó Nga tiến hành các đòn đáp trả.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov Ảnh: REUTERS

Trong khi các hoạt động quân sự tiếp diễn, phía Nga cũng tái khẳng định lập trường về những điều kiện để hướng tới một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài Phát thanh và Truyền hình Nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho biết lập trường của Nga về giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine về cơ bản không thay đổi so với những điều kiện Tổng thống Vladimir Putin từng công bố.

Theo ông Medvedev, phía Nga cho rằng một giải pháp chính trị lâu dài cần bao gồm quy chế trung lập, phi hạt nhân của Ukraine; thay đổi những chính sách mà Nga cho là hạn chế tiếng Nga; đồng thời giải quyết vấn đề lãnh thổ phù hợp với những thay đổi đã được Nga đưa vào Hiến pháp.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ tiếp tục đáp trả các cuộc tấn công của Nga, đặc biệt là những đòn nhằm vào cơ sở hạ tầng. Ngày 5/10, ông Zelensky cho biết những diễn biến trên chiến trường không đồng nghĩa với việc các kênh ngoại giao đã khép lại. Ukraine vẫn cần duy trì đối thoại song song với tăng cường năng lực phòng thủ và sẵn sàng tham gia các cuộc tiếp xúc ba bên ở cấp kỹ thuật với Nga và Mỹ. Theo ông Zelensky, phía Ukraine không đặt ra trở ngại đối với hình thức này, song việc tổ chức các cuộc tiếp xúc còn phụ thuộc vào sự chuẩn bị của Mỹ và sự sẵn sàng tham gia của phía Nga.

Trước đó, ông Zelensky cũng bày tỏ thận trọng đối với việc tìm kiếm các thỏa hiệp với Nga, cho rằng nếu một đề xuất được chấp nhận, phía Nga có thể tiếp tục đưa ra những điều kiện mới.