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Ông Trump đổ lỗi cho Ukraine và đảng Dân chủ về giá xăng tăng

Thứ Ba, 05:33, 06/10/2026
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VOV.VN - Ngày 5/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục tìm cách chuyển trách nhiệm về tình trạng giá xăng tăng cao, cho rằng nguyên nhân hiện nay không còn là eo biển Hormuz, mà là các vấn đề liên quan đến nhà máy lọc dầu ở Nga và Mỹ.

Trong một bài đăng trên Truth Social, ông Trump viết rằng giá xăng tăng không còn do eo biển Hormuz, bởi theo ông lượng dầu thô xuất khẩu hiện gần như đạt mức kỷ lục hằng ngày. Ông cho rằng vấn đề nằm ở các nhà máy lọc dầu, trong đó các nhà máy của Nga đang bị Ukraine tấn công, còn các nhà máy của Mỹ bị đóng cửa tại những bang do đảng Dân chủ kiểm soát, như California.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh ông Trump đang chịu sức ép lớn trước cuộc bầu cử giữa kỳ, khi giá nhiên liệu tăng cao trở thành một trong những vấn đề gây bất lợi cho đảng Cộng hòa. Dù xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông có thời điểm đã vượt mức trước chiến tranh nhưng sự bất ổn liên quan tới cuộc chiến Iran và nguy cơ các cuộc tấn công mới của Tehran vẫn là yếu tố khiến giá nhiên liệu duy trì ở mức cao.

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Máy bay không người lái (UAV) động cơ phản lực của Nga tấn công một cây cầu ở Kyiv, Ukraine, trong bối cảnh Nga tiến hành cuộc tấn công nhằm vào Ukraine, ngày 2/10/2026.    Ảnh: REUTERS

Giá năng lượng tại Mỹ đã tăng mạnh kể từ khi xung đột với Iran làm gián đoạn hoạt động qua eo biển Hormuz. Bên cạnh đó, các cuộc tấn công của Ukraine vào hạ tầng năng lượng Nga cũng làm nguồn cung nhiên liệu, đặc biệt là dầu diesel, thêm căng thẳng.

Trước sức ép từ giá nhiên liệu, chính quyền của ông Trump gần đây đã thúc đẩy các nước G7 giải phóng dầu diesel từ kho dự trữ nhằm tăng nguồn cung và hạ nhiệt giá cả. Tuy nhiên, phe Dân chủ cho rằng Nhà Trắng đang tìm cách né tránh trách nhiệm về tác động kinh tế từ chính sách đối ngoại và năng lượng của mình.

Giá nhiên liệu cao đang ảnh hưởng trực tiếp tới người tiêu dùng, nông dân, doanh nghiệp vận tải và chuỗi cung ứng. Đây được xem là một trong những vấn đề có thể tác động đáng kể tới lựa chọn của cử tri Mỹ trong cuộc bầu cử giữa kỳ sắp tới.

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Nóng thế giới hôm nay 5/10: Ukraine sẽ gia tăng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga

VOV.VN - Sau đây là những diễn biến nóng thế giới đáng chú ý trong tin tức thời sự 24 giờ qua: Triều Tiên tái khẳng định tăng cường năng lực răn đe hạt nhân, Mỹ tăng quân ở Trung Đông, họp khẩn tại Trại David, Ukraine sẽ gia tăng tấn công các nhà máy lọc dầu Nga, Ông Trump lại hứa gửi tiền mặt cho cử tri trước bầu cử.

 

Quang Trung/VOV-Washington
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