Mỹ chưa có kế hoạch triển khai thêm binh sĩ tới Trung Đông

Thứ Sáu, 08:00, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/3 cho biết ông không có kế hoạch triển khai thêm binh sĩ Mỹ tới Trung Đông, trong bối cảnh cuộc xung đột với Iran đã bước sang tuần thứ tư và tiếp tục leo thang.

Phát biểu tại Nhà Trắng trong cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, nước này hiện sẽ không điều quân đội tới Trung Đông song sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết.

Trước đó, truyền thông Mỹ loan tin, chính quyền của ông Trăm đang cân nhắc phương án triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ nhằm tăng cường chiến dịch chống Iran. Tuy nhiên, tuyên bố mới nhất của Tổng thống Trăm cho thấy, Nhà Trắng chưa đưa ra quyết định chính thức về việc mở rộng hiện diện quân sự trên thực địa.

my chua co ke hoach trien khai them binh si toi trung Dong hinh anh 1
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, tình hình an ninh tại khu vực vẫn diễn biến phức tạp. Theo các nguồn tin quân sự, đã có 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng kể từ khi Iran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ sau khi xung đột bùng phát từ ngày 28/2.

Cũng tại cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản, ông Trump cũng yêu cầu Israel không lặp lại các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng khí đốt tự nhiên của Iran trong bối cảnh các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng vào các nhà máy năng lượng khiến giá năng lượng tăng vọt.

Bình luận của ông Trump được đưa ra khi giá năng lượng tăng vọt sau khi Iran đáp trả cuộc tấn công của Israel vào một mỏ khí đốt lớn của nước này bằng cách tấn công Khu công nghiệp Ras Laffan của Qatar, nơi xử lý khoảng 20% lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới, gây ra thiệt hại mà sẽ mất nhiều năm để khắc phục.

Quang Trung/VOV-Washington
Xung đột Iran: Chính quyền Mỹ bị bất ngờ, vội chuyển sang phương án B?
Xung đột Iran: Chính quyền Mỹ bị bất ngờ, vội chuyển sang phương án B?

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump tỏ ra chủ động, tự tin và quyết đoán trong chiến dịch tập kích Iran. Tuy nhiên, những nguồn tin nội bộ hé lộ rằng Mỹ đã có những bối rối, lúng túng và chia rẽ sâu sắc khi lún sâu hơn vào cuộc chiến này.

Xung đột Iran: Chính quyền Mỹ bị bất ngờ, vội chuyển sang phương án B?

Xung đột Iran: Chính quyền Mỹ bị bất ngờ, vội chuyển sang phương án B?

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump tỏ ra chủ động, tự tin và quyết đoán trong chiến dịch tập kích Iran. Tuy nhiên, những nguồn tin nội bộ hé lộ rằng Mỹ đã có những bối rối, lúng túng và chia rẽ sâu sắc khi lún sâu hơn vào cuộc chiến này.

Mỹ mở rộng chiến dịch quân sự tại Iran, tuyên bố không thay đổi mục tiêu
Mỹ mở rộng chiến dịch quân sự tại Iran, tuyên bố không thay đổi mục tiêu

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố các mục tiêu của Washington trong cuộc chiến nhằm vào Iran vẫn được giữ nguyên kể từ khi chiến dịch không kích bắt đầu hôm 28/2, trong bối cảnh cường độ tấn công ngày càng gia tăng và phạm vi tác chiến mở rộng sâu vào lãnh thổ nước này.

Mỹ mở rộng chiến dịch quân sự tại Iran, tuyên bố không thay đổi mục tiêu

Mỹ mở rộng chiến dịch quân sự tại Iran, tuyên bố không thay đổi mục tiêu

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth tuyên bố các mục tiêu của Washington trong cuộc chiến nhằm vào Iran vẫn được giữ nguyên kể từ khi chiến dịch không kích bắt đầu hôm 28/2, trong bối cảnh cường độ tấn công ngày càng gia tăng và phạm vi tác chiến mở rộng sâu vào lãnh thổ nước này.

