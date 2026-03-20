Mỹ chưa có kế hoạch triển khai thêm binh sĩ tới Trung Đông

Phát biểu tại Nhà Trắng trong cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, nước này hiện sẽ không điều quân đội tới Trung Đông song sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết.

Trước đó, truyền thông Mỹ loan tin, chính quyền của ông Trăm đang cân nhắc phương án triển khai thêm hàng nghìn binh sĩ nhằm tăng cường chiến dịch chống Iran. Tuy nhiên, tuyên bố mới nhất của Tổng thống Trăm cho thấy, Nhà Trắng chưa đưa ra quyết định chính thức về việc mở rộng hiện diện quân sự trên thực địa.

Trong khi đó, tình hình an ninh tại khu vực vẫn diễn biến phức tạp. Theo các nguồn tin quân sự, đã có 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng kể từ khi Iran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ sau khi xung đột bùng phát từ ngày 28/2.

Cũng tại cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản, ông Trump cũng yêu cầu Israel không lặp lại các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng khí đốt tự nhiên của Iran trong bối cảnh các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng vào các nhà máy năng lượng khiến giá năng lượng tăng vọt.

Bình luận của ông Trump được đưa ra khi giá năng lượng tăng vọt sau khi Iran đáp trả cuộc tấn công của Israel vào một mỏ khí đốt lớn của nước này bằng cách tấn công Khu công nghiệp Ras Laffan của Qatar, nơi xử lý khoảng 20% lượng khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới, gây ra thiệt hại mà sẽ mất nhiều năm để khắc phục.

Nóng thế giới ngày 20/3: Xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran leo thang nguy hiểm VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua (cụm tin 20/3/2026): Mỹ dọa phá hủy mỏ khí lớn nhất thế giới nếu Iran tiếp tục tấn công Qatar; Washington cân nhắc tăng quân tới Trung Đông; Saudi Arabia bảo lưu quyền tấn công Iran…