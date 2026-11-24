Ukraine đã nhiều lần khẳng định họ đang khẩn cấp cần thêm tên lửa đánh chặn từ Mỹ để đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái ngày càng gia tăng từ phía Nga.

Tổ hợp tên lửa Patriot (Ảnh: Army technology).

Theo tờ báo này, số tên lửa đánh chặn trên bao gồm các loại PAC-3 và PAC-2 do Mỹ sản xuất; một số tên lửa hiện đang được lưu trữ tại các kho vũ khí ở châu Âu và được các đồng minh phương Tây của Kiev tài trợ.

Reuters hiện chưa thể xác minh thông tin này. Lầu Năm Góc cũng chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận.

Financial Times cho biết, số lượng tên lửa chưa được chuyển giao bao gồm các tên lửa PAC-3 dự kiến ​​được bàn giao trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 12; tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có lô hàng nào được phê duyệt để chuyển đi.

Ngoài ra, khoảng 20 tên lửa PAC-2 - một biến thể cũ hơn của dòng tên lửa Patriot - cũng đã được phân bổ cho Ukraine nhưng vẫn đang chờ phê duyệt để bàn giao, tờ báo này cho biết thêm.

Financial Times cũng đưa tin rằng một nỗ lực riêng biệt nhằm đạt được sự chấp thuận từ Mỹ để Ukraine tự sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot hiện đang bị trì hoãn tại Lầu Năm Góc.

Nga tập kích quê ông Zelensky, Ukraine tái khẳng định muốn gia nhập NATO VOV.VN - Các quan chức địa phương cho biết, Nga tiến hành một cuộc tập kích vào trung tâm thành phố Kryvyi Rih - quê hương của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensk, hôm 21/11/2026. Trong khi đó, ông Zelensky tái khẳng định quyết tâm của Ukraine trong việc gia nhập NATO.

Một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc chia sẻ với tờ báo rằng chính sách của Mỹ đối với việc hỗ trợ Ukraine không có gì thay đổi, đồng thời từ chối bình luận chi tiết hơn về các loại vũ khí này.

Tháng trước, Mỹ đã phê duyệt thương vụ bán 500 tên lửa Patriot PAC-3 cho Ukraine với trị giá khoảng 2,1 tỷ USD, mặc dù các lô hàng này dự kiến ​​sẽ chưa thể bàn giao cho đến đầu thập niên 2030.