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Đàm phán Iran-Oman về eo Hormuz tiến triển, hơn 1.000 tàu lưu thông trong 3 tháng

Thứ Tư, 06:14, 05/08/2026
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VOV.VN - Bộ Ngoại giao Iran khẳng định, đàm phán giữa nước này và quốc gia láng giềng Oman về vấn đề eo biển Hormuz, đang tiến triển tích cực. Tuy nhiên, các kết quả thảo luận cụ thể, chưa được đề cập.

Đây là lần thứ 2 trong ít ngày, Iran thông báo đàm phán giữa nước này và Oman về eo Hormuz, đạt tiến triển tốt. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baqaei cho biết, các cuộc thảo luận Iran-Oman về eo Hormuz, đang diễn ra một cách tích cực cả trên cấp độ kỹ thuật và chính trị. Trao đổi giữa hai bên tập trung vào việc xác định các tuyến lưu thông an toàn cho tàu thuyền đi qua eo Hormuz theo cả hai hướng ra và vào, trên cơ sở đảm bảo quyền chủ quyền và cân nhắc lợi ích an ninh quốc gia của cả Iran và Oman.

Ông Baqaei khẳng định, kết quả thương thảo sẽ được công bố ngay khi hai bên đạt được thống nhất. Tuy nhiên, các nội dung chi tiết khác không được đề cập. Giới chức Oman cũng chưa lên tiếng xác nhận thông tin.

Dam phan iran-oman ve eo hormuz tien trien, hon 1.000 tau luu thong trong 3 thang hinh anh 1
Các tàu thuyền ở eo biển Hormuz gần Bandar Abbas ở Iran. (Ảnh: Hãng thông tấn Tây Á/Reuters)

Về tình hình thực địa, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) vừa ra thông báo cho hay, tuyến lưu thông phía Nam eo Hormuz, vẫn đang mở cho tàu thương mại hoạt động, trái ngược với tuyên bố của Iran về việc vùng biển này đã bị đóng lại hoàn toàn. CENTCOM khẳng định trong 3 tháng qua, bất chấp đe dọa gây hấn của Iran, hơn 1.000 tàu hàng các loại vẫn đã lưu thông qua eo Hormuz. Lực lượng Mỹ tại khu vực đã và đang tiếp tiếp tục tích cực hỗ trợ hoạt động này.

Eo Hormuz hiện được coi là vướng mắc lớn nhất trong các cuộc hòa đàm Mỹ-Iran về kết thúc chiến tranh. Để tháo gỡ thế bế tắc, các nhà trung gian Pakistan và Qatar, đang tăng cường tiếp xúc với cả hai phía, cũng như với các đối tác khác. Một số nguồn tin khu vực đêm qua nhận định rất có thể hai bên sẽ đạt được đồng thuận về mở lại eo Hormuz trong tuần này. Tuy nhiên, thông tin chưa được các bên liên quan, đặc biệt là phía Iran, xác nhận.

Trong các tuyên bố thời gian qua, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) liên tục khẳng định eo Hormuz không thể lưu thông, chừng nào Mỹ còn tiếp tục theo đuổi chính sách đe dọa và gây hấn chống Iran.

 

Bá Thi/VOV-Cairo
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