Mỹ tăng tốc đàm phán về Hormuz, coi phi hạt nhân hóa Iran là ưu tiên số một

Phát biểu hôm 4/8, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ bày tỏ hy vọng một thỏa thuận như vậy sẽ sớm được hoàn tất.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: AP

Theo ông Rubio, Washington đang tham gia các cuộc thảo luận giữa Iran và Oman về các biện pháp bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng hải, đồng thời tạo điều kiện cho nhiều tàu thuyền lưu thông qua khu vực này trong khi các bên tiếp tục thúc đẩy các cuộc đàm phán dài hạn liên quan đến vấn đề phi hạt nhân hóa Iran.

Ông khẳng định eo biển Hormuz hiện vẫn mở và hoạt động vận chuyển dầu mỏ qua tuyến đường thủy chiến lược này vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, việc gia tăng lưu lượng tàu thuyền qua khu vực được ông mô tả là "ưu tiên cấp bách" trong giai đoạn hiện nay.

"Phi hạt nhân hóa Iran vẫn là mục tiêu quan trọng nhất", ông Rubio nhấn mạnh khi phát biểu cùng với Phó Tổng thống Paraguay.