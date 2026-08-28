Tổng thống Donald Trump tuyên bố đổi tên hồ Ontario thành “Hồ Mỹ”

Sau khi ký sắc lệnh hành pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết việc đổi tên có hiệu lực ngay lập tức. Trước đó, trong một đoạn video được đăng tải tối 26/8, Tổng thống Trump ngồi tại Phòng Bầu dục với một bản đồ hồ Ontario trước mặt. Nhà lãnh đạo Mỹ gạch bỏ tên “Hồ Ontario” trên bản đồ và viết thay bằng “Hồ Mỹ”.

Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi ông Trump tuyên bố Mỹ đang “nghiêm túc xem xét” việc đổi tên hồ Ontario vì Washington không còn kỳ vọng duy trì nhiều hoạt động thương mại với tỉnh Ontario của Canada.

Tháp Toronto và các công trình cao tầng của thành phố nằm bên bờ hồ Ontario. (Ảnh: tripadvisor)

Hồ Ontario là một trong năm hồ lớn của Bắc Mỹ, nằm trên biên giới Mỹ-Canada, giữa bang New York của Mỹ và tỉnh Ontario của Canada. Khoảng 47% diện tích hồ thuộc phía Mỹ. Tuy nhiên, do đây là vùng nước được chia sẻ giữa hai quốc gia, bất kỳ quyết định đổi tên nào của Washington cũng không buộc Canada hoặc cộng đồng quốc tế phải sử dụng tên mới.

Động thái của Tổng thống Trump diễn ra giữa lúc quan hệ Mỹ-Canada xuống mức thấp mới sau khi các cuộc đàm phán thương mại đổ vỡ. Mỹ cuối tuần qua áp thuế 50% đối với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Canada, trong khi Ottawa đáp trả bằng các mức thuế lên tới 50% đối với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Mỹ.

Hồ Ontario là một phần biên giới tự nhiên giữa Mỹ và Canada, chia tách bang Ontario (Canada) và New York (Mỹ) (Ảnh: BRITANNICA KIDS)

Trước đó, Tổng thống Trump từng sử dụng quyền hành pháp để yêu cầu các cơ quan liên bang Mỹ sử dụng tên “Vịnh Mỹ” thay cho Vịnh Mexico. Tuy nhiên, việc đổi tên đó chỉ có hiệu lực đối với cách gọi của chính phủ liên bang Mỹ và không buộc các quốc gia khác phải công nhận.