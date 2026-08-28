Nhà Trắng xác nhận Mỹ và Iran hiện không tiến hành đàm phán

Phát biểu trên chương trình của Fox News, Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết hiện không có cuộc đàm phán nào diễn ra và tình trạng này sẽ tiếp tục cho tới khi Tổng thống Donald Trump nhận thấy Iran sẵn sàng trở lại bàn đàm phán một cách thực chất. Theo bà Leavitt, Washington đến nay vẫn chưa thấy điều đó.

Người phát ngôn Nhà Trắng cũng cho biết mục tiêu hàng đầu của Tổng thống Trump vẫn là bảo đảm Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Sau chiến dịch quân sự nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Iran, Washington hiện chuyển trọng tâm sang gia tăng sức ép kinh tế thông qua chiến dịch mang tên “Cô lập Kinh tế”. Bà Leavitt đồng thời khẳng định Tổng thống Trump vẫn để ngỏ mọi lựa chọn và hoạt động phong tỏa đường biển đối với Iran vẫn được duy trì.

Tuyên bố của Nhà Trắng được đưa ra trong lúc các hoạt động ngoại giao tại khu vực đang được đẩy mạnh. Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đã tới Tehran nhằm tìm cách nối lại tiến trình ngoại giao. Một trong những vấn đề được thảo luận là kế hoạch từng bước liên quan tới hoạt động hàng hải và rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz.

Phía Iran vẫn để ngỏ khả năng đàm phán nhưng cho rằng Washington trước tiên phải đáp ứng một số điều kiện liên quan tới trừng phạt và các thỏa thuận trước đó. Trong khi đó, Mỹ đầu tuần này tuyên bố tăng mạnh sức ép kinh tế đối với Tehran và cảnh báo các nước, doanh nghiệp tiếp tục duy trì quan hệ tài chính với Iran có thể phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt thứ cấp.

Xác nhận của Nhà Trắng rằng chưa có đàm phán Mỹ-Iran cũng tác động ngay tới thị trường năng lượng. Giá dầu Brent ngày 27/8 tăng hơn 1 USD lên 88,92 USD/thùng khi kỳ vọng về một bước đột phá ngoại giao và khả năng khôi phục dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz suy giảm.

Sau gần 6 tháng xung đột, Mỹ và Iran đã giảm các cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào lực lượng của nhau, nhưng hai bên vẫn chưa tìm được giải pháp chính trị. Eo biển Hormuz, nơi trước chiến tranh vận chuyển khoảng 20% lượng dầu của thế giới, hiện trở thành một trong những vấn đề trọng tâm trong tính toán của Washington.