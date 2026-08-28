Mỹ thử nghiệm triển khai lựu pháo M119 bằng máy bay MV-22B

Ngày 19/8 vừa qua, quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc huấn luyện tại căn cứ Schofield Barracks, Hawaii, trong đó binh sĩ thuộc Trung đoàn Pháo binh dã chiến số 7, Sư đoàn Bộ binh số 25 phối hợp với lực lượng Thủy quân lục chiến Mỹ di chuyển một lựu pháo M119 bằng máy bay cánh quạt nghiêng MV-22B Osprey để thực hiện bài tập “gun raid” - tập kích hỏa lực pháo binh cơ động.

Lựu pháo M119 nhấc bằng máy bay MV-22B. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ.

Theo Sư đoàn bộ binh số 25, hoạt động này nhằm kiểm chứng khả năng tác chiến hiệp đồng và chuẩn bị cho các chiến dịch đổ bộ đường không hàng hải tầm xa tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

M119A3 là lựu pháo kéo hạng nhẹ cỡ nòng 105 mm, có trọng lượng khoảng 2,2 tấn. Theo Lục quân Mỹ, pháo có tầm bắn khoảng 14 km với đạn thông thường và 19,5 km với đạn tăng tầm, tốc độ bắn tối đa 6 viên/phút, đồng thời được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số giúp rút ngắn thời gian thiết lập trận địa. Thiết kế nhẹ và khả năng vận chuyển bằng đường không khiến M119 phù hợp với các đơn vị bộ binh cơ động và tác chiến đổ bộ đường không.

Điểm đáng chú ý của cuộc thử nghiệm lần này là việc kết hợp giữa pháo hạng nhẹ M119 với máy bay MV-22B, loại máy bay có khả năng cất, hạ cánh thẳng đứng như trực thăng nhưng đạt tốc độ và tầm hoạt động lớn hơn nhờ chuyển cánh quạt sang chế độ bay ngang.

Kết hợp hỏa lực mặt đất với khả năng cơ động đường không

Theo Army Recognition, phương án này có thể cho phép một khẩu đội pháo được đưa nhanh tới một đảo, bãi đáp hoặc khu vực ven biển, triển khai bắn trong thời gian ngắn rồi lập tức được không vận sang vị trí khác, qua đó giảm nguy cơ bị UAV trinh sát, radar phản pháo hoặc các hệ thống tên lửa của đối phương phát hiện và tấn công. Tuy nhiên, phía Mỹ chưa công bố khoảng cách thực tế mà MV-22B đã bay khi mang M119, cũng như thời gian triển khai, thu hồi pháo và phương án vận chuyển đạn trong cuộc thử nghiệm.

Hoạt động này nằm trong nỗ lực rộng hơn của Lục quân Mỹ nhằm thích nghi với đặc điểm địa lý của chiến trường Thái Bình Dương, nơi khoảng cách giữa các đảo lớn, mạng lưới đường bộ hạn chế và các căn cứ cố định có thể trở thành mục tiêu của vũ khí tầm xa.

Lục quân Mỹ từng xác định các chiến dịch đổ bộ đường không hàng hải tầm xa là một năng lực quan trọng để khắc phục trở ngại do khoảng cách địa lý lớn giữa các đảo và khu vực tác chiến ở Thái Bình Dương.

Trong cuộc tập trận Balikatan 2026 tại Philippines, các lực lượng Mỹ, Philippines và Australia cũng đã thực hành đổ bộ đường không tầm xa, chiếm giữ và bảo vệ một sân bay trên đảo Itbayat.

Việc triển khai pháo M119 bằng máy bay MV-22B cho thấy Mỹ đang tìm cách kết hợp hỏa lực mặt đất với khả năng cơ động đường không tầm xa, xây dựng các đơn vị pháo binh nhỏ, phân tán và khó dự đoán hơn. Trong một kịch bản xung đột cường độ cao tại Tây Thái Bình Dương, mô hình này có thể giúp lực lượng Mỹ nhanh chóng thiết lập các điểm hỏa lực tạm thời trên chuỗi đảo, yểm trợ bộ binh hoặc chống lực lượng đổ bộ, sau đó rút đi trước khi đối phương hoàn thành chu trình trinh sát - xác định mục tiêu - phản kích. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc vào khả năng bảo đảm đạn dược, thông tin chỉ huy, bảo vệ trận địa và số lượng máy bay MV-22B có thể huy động cho nhiệm vụ.