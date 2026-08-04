Mỹ có thể gần cạn kiệt tên lửa chính xác tầm xa do cuộc chiến với Iran

Theo các nguồn thạo tin, số vũ khí được sử dụng chủ yếu là tên lửa chiến thuật tầm xa (ATACMS) và tên lửa tấn công chính xác (PrSM), hai loại tên lửa có khả năng tấn công mục tiêu từ khoảng cách an toàn với độ chính xác cao và Mỹ đã sử dụng “hầu như toàn bộ” vũ khí này. Đây là lần đầu tiên mức độ suy giảm của kho dự trữ hai loại tên lửa này được tiết lộ.

Tên lửa ACE. Ảnh: Lockheed Martin

Giới quan sát cho rằng, việc tiêu hao mạnh các loại tên lửa tầm xa có thể buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump phải cân nhắc sử dụng nhiều hơn các nhiệm vụ ném bom bằng máy bay có người lái nếu mở lại các chiến dịch quy mô lớn nhằm vào Iran. Đồng thời, tình trạng này cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng răn đe của Mỹ trước các đối thủ khác nếu xung đột tiếp tục kéo dài.

Trả lời hãng tin Reuters, Nhà Trắng dẫn tuyên bố của Tổng thống Trump khẳng định Mỹ vẫn sở hữu lượng đạn dược nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới và vượt xa nhu cầu sử dụng. Ông cũng cho biết các doanh nghiệp quốc phòng Mỹ đang sản xuất đạn dược với sản lượng cao nhất từ trước đến nay, đồng thời mở rộng năng lực sản xuất để bổ sung kho dự trữ.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định mặc dù sản lượng nhiều loại đạn dược và tên lửa đang đạt mức kỷ lục, nguồn cung vẫn có thể không đáp ứng đủ nếu chiến sự kéo dài. Trong khi đó, giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định quân đội nước này vẫn duy trì đầy đủ năng lực để thực hiện các chiến dịch theo chỉ đạo của Tổng thống và bảo đảm khả năng bảo vệ lợi ích của Mỹ trên phạm vi toàn cầu.

Báo cáo mới công bố của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) cũng ước tính Mỹ đã sử dụng khoảng 65% số tên lửa đánh chặn Patriot và gần một nửa lượng tên lửa hành trình Tomahawk kể từ khi xung đột với Iran bùng phát, trong bối cảnh Washington đang đẩy mạnh bổ sung kho dự trữ vũ khí.