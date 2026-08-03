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Mỹ mở rộng gấp 3 lần năng lực sản xuất tên lửa Patriot

Thứ Hai, 22:34, 03/08/2026
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VOV.VN - Lầu Năm Góc thông báo ký thỏa thuận với Lockheed Martin và Northrop Grumman nhằm tăng gấp ba năng lực sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 và gấp bốn năng lực sản xuất hệ thống THAAD, đáp ứng nhu cầu phòng không gia tăng trước các xung đột tại Trung Đông và Ukraine.

Theo Lầu Năm Góc, thỏa thuận với với hai tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin và Northrop Grumman sẽ giúp tăng gấp ba năng lực sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3 và tăng gấp bốn năng lực sản xuất hệ thống THAAD.

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Bệ phóng Patriot khai hỏa tên lửa PAC-3 MSE trong một cuộc thử nghiệm. Ảnh: Lockheed Martin

Kế hoạch cũng bao gồm việc thiết lập thêm một nguồn cung cấp động cơ tên lửa nhiên liệu rắn cho PAC-3 và mở rộng sản lượng các thiết bị kích nổ an toàn, nhằm giảm nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng.

Bộ Quốc phòng cho biết đây là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa tầm nhìn của Tổng thống Donald Trump và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth về việc xây dựng "Kho vũ khí Tự do", đẩy nhanh việc cung cấp các năng lực quân sự trọng yếu và tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa tích hợp của Mỹ.

Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách mua sắm và duy trì Michael Duffey cho biết việc xây dựng "Kho vũ khí Tự do" đòi hỏi chuỗi cung ứng quốc phòng mạnh mẽ ở mọi cấp độ. Theo ông, các thỏa thuận với các nhà cung cấp linh kiện đạn dược sẽ giúp tăng tốc đáng kể sản lượng Patriot và THAAD.

Đối với chương trình Patriot PAC-3, thỏa thuận sẽ thiết lập thêm một nhà cung cấp động cơ tên lửa nhiên liệu rắn, giúp tăng tính cạnh tranh và khả năng chống gián đoạn của chuỗi cung ứng, đồng thời mở rộng sản xuất các thiết bị an toàn đánh lửa. Với chương trình THAAD, thỏa thuận sẽ tăng mạnh sản lượng các bộ phận kết cấu quan trọng của tên lửa đánh chặn, bao gồm thân giữa, nắp bảo vệ và các cụm ray phóng.

Động thái này được đưa ra sau khi Lầu Năm Góc nhiều lần thúc giục các nhà thầu quốc phòng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thỏa thuận sản xuất sơ bộ đạt được hồi đầu năm, nhằm bổ sung kho dự trữ tên lửa của Mỹ đang chịu áp lực bởi các chiến dịch quân sự tại Trung Đông cũng như nhu cầu viện trợ cho Ukraine.

Giới chức Mỹ cho biết Ukraine vẫn đang thiếu nghiêm trọng các hệ thống Patriot, loại vũ khí được xem là phương tiện chủ lực giúp Kiev đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga.

Thông báo mới được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Lục quân Mỹ trao cho Lockheed Martin hợp đồng trị giá tối đa 58,6 tỷ USD để sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot PAC-3, một trong những hợp đồng quốc phòng lớn nhất của Mỹ trong những năm gần đây.

Quang Trung/VOV-Washington
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