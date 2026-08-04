Thời sự quốc tế tối 4/8: Mặt trận mới trong cuộc chiến Mỹ-Iran
Thứ Ba, 20:26, 04/08/2026
VOV.VN - Thời sự quốc tế tối 4/8: Trung tâm dữ liệu AI trở thành mặt trận mới trong cuộc chiến Mỹ - Iran; Iran đề xuất thành lập liên minh an ninh giữa các nước Hồi giáo trong khu vực; Mỹ mở rộng gấp 3 lần năng lực sản xuất tên lửa Patriot…
VOV.VN - Các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục được thúc đẩy khi Hội đồng Hòa bình khẳng định duy trì lộ trình ngừng bắn và giải giáp tại Dải Gaza, trong khi Mỹ cho biết các bên đã đạt được những "thông số" ban đầu cho một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Iran.
VOV.VN - Các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục được thúc đẩy khi Hội đồng Hòa bình khẳng định duy trì lộ trình ngừng bắn và giải giáp tại Dải Gaza, trong khi Mỹ cho biết các bên đã đạt được những "thông số" ban đầu cho một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Iran.