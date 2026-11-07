Mỹ công bố kế hoạch tổ chức triển lãm hàng không và vũ trụ lớn nhất thế giới

Phát biểu tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, Tổng thống Trump cho biết sự kiện mang tên CapeWeek dự kiến được tổ chức lần đầu tiên trong vòng hai năm tới, sẽ nhằm đưa Mỹ trở thành địa điểm hàng đầu thế giới về giới thiệu công nghệ, sản phẩm và các thành tựu mới trong lĩnh vực hàng không, vũ trụ.

Đội bay biểu diễn Thunderbirds của Không quân Mỹ bay phía trên chuyên cơ Không lực Một của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Florida, ngày 6/11/2026. Ảnh: Reuters

Theo kế hoạch, khu vực đường băng từng phục vụ các tàu con thoi của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) sẽ được chuyển đổi thành địa điểm triển lãm rộng khoảng 770 ha. Chính quyền Mỹ kỳ vọng sự kiện sẽ thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi năm, tạo ra tác động kinh tế trị giá hàng tỷ USD và trở thành nơi ký kết các hợp đồng thương mại có tổng giá trị lên tới hàng trăm tỷ USD.

Tổng thống Trump nhấn mạnh Mỹ đang giữ vai trò dẫn đầu trong lĩnh vực hàng không và công nghệ vũ trụ, nhưng các triển lãm lớn nhất thế giới lại chủ yếu được tổ chức ở nước ngoài, như Triển lãm Hàng không Paris tại Pháp, Triển lãm Hàng không Farnborough Airshow tại Anh và Triển lãm Hàng không Dubai Airshow tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Theo ông, Mỹ cần có một sự kiện tương xứng với vị thế của ngành công nghiệp hàng không và vũ trụ nước này.

CapeWeek dự kiến quy tụ các tập đoàn sản xuất máy bay thương mại, doanh nghiệp công nghệ hàng không và các công ty hoạt động trong lĩnh vực vũ trụ, trong đó có tập đoàn Boeing. Sự kiện được kỳ vọng thúc đẩy hợp tác công nghệ, thu hút đầu tư và mở rộng các hoạt động thương mại quốc tế.

Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Trump đề cập kế hoạch phát triển các công nghệ hàng không thế hệ mới, trong đó có máy bay siêu thanh, với mục tiêu vượt qua những thành tựu từng đạt được của máy bay chở khách siêu thanh Concorde. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời tuyên bố NASA sẽ phóng tàu vũ trụ sử dụng năng lượng hạt nhân lên sao Hỏa trong vòng hai năm tới.