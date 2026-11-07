English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ công bố kế hoạch tổ chức triển lãm hàng không và vũ trụ lớn nhất thế giới

Thứ Bảy, 14:32, 07/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6/11 đã công bố kế hoạch tổ chức một triển lãm hàng không và vũ trụ quy mô lớn tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, bang Florida, với tham vọng vượt qua các triển lãm hàng không hàng đầu thế giới hiện nay tại Pháp, Anh và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Phát biểu tại Trung tâm Vũ trụ Kennedy, Tổng thống Trump cho biết sự kiện mang tên CapeWeek dự kiến được tổ chức lần đầu tiên trong vòng hai năm tới, sẽ nhằm đưa Mỹ trở thành địa điểm hàng đầu thế giới về giới thiệu công nghệ, sản phẩm và các thành tựu mới trong lĩnh vực hàng không, vũ trụ.

my cong bo ke hoach to chuc trien lam hang khong va vu tru lon nhat the gioi hinh anh 1
Đội bay biểu diễn Thunderbirds của Không quân Mỹ bay phía trên chuyên cơ Không lực Một của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Florida, ngày 6/11/2026. Ảnh: Reuters

Theo kế hoạch, khu vực đường băng từng phục vụ các tàu con thoi của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) sẽ được chuyển đổi thành địa điểm triển lãm rộng khoảng 770 ha. Chính quyền Mỹ kỳ vọng sự kiện sẽ thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi năm, tạo ra tác động kinh tế trị giá hàng tỷ USD và trở thành nơi ký kết các hợp đồng thương mại có tổng giá trị lên tới hàng trăm tỷ USD.

Tổng thống Trump nhấn mạnh Mỹ đang giữ vai trò dẫn đầu trong lĩnh vực hàng không và công nghệ vũ trụ, nhưng các triển lãm lớn nhất thế giới lại chủ yếu được tổ chức ở nước ngoài, như Triển lãm Hàng không Paris tại Pháp, Triển lãm Hàng không Farnborough Airshow tại Anh và Triển lãm Hàng không Dubai Airshow tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE). Theo ông, Mỹ cần có một sự kiện tương xứng với vị thế của ngành công nghiệp hàng không và vũ trụ nước này. 

CapeWeek dự kiến quy tụ các tập đoàn sản xuất máy bay thương mại, doanh nghiệp công nghệ hàng không và các công ty hoạt động trong lĩnh vực vũ trụ, trong đó có tập đoàn Boeing. Sự kiện được kỳ vọng thúc đẩy hợp tác công nghệ, thu hút đầu tư và mở rộng các hoạt động thương mại quốc tế.

Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Trump đề cập kế hoạch phát triển các công nghệ hàng không thế hệ mới, trong đó có máy bay siêu thanh, với mục tiêu vượt qua những thành tựu từng đạt được của máy bay chở khách siêu thanh Concorde. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời tuyên bố NASA sẽ phóng tàu vũ trụ sử dụng năng lượng hạt nhân lên sao Hỏa trong vòng hai năm tới.

Quang Trung/VOV-Washington
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đàm phán Mỹ - Iran có tiến triển
Đàm phán Mỹ - Iran có tiến triển

VOV.VN - Các nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran đang ghi nhận dấu hiệu tích cực khi Tehran được cho là đang xem xét các đề xuất hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc nới lỏng trừng phạt.

Đàm phán Mỹ - Iran có tiến triển

Đàm phán Mỹ - Iran có tiến triển

VOV.VN - Các nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran đang ghi nhận dấu hiệu tích cực khi Tehran được cho là đang xem xét các đề xuất hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc nới lỏng trừng phạt.

Thị trường lao động Mỹ phục hồi mạnh, Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất
Thị trường lao động Mỹ phục hồi mạnh, Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất

VOV.VN - Tăng trưởng việc làm tại Mỹ trong tháng 10 tăng mạnh hơn dự báo trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm, củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất trong cuộc họp chính sách vào tháng 12 tới.

Thị trường lao động Mỹ phục hồi mạnh, Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất

Thị trường lao động Mỹ phục hồi mạnh, Fed có thể tiếp tục tăng lãi suất

VOV.VN - Tăng trưởng việc làm tại Mỹ trong tháng 10 tăng mạnh hơn dự báo trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm, củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất trong cuộc họp chính sách vào tháng 12 tới.

Đảng Dân chủ Mỹ lên kế hoạch thúc đẩy hàng loạt dự luật quản lý trí tuệ nhân tạo
Đảng Dân chủ Mỹ lên kế hoạch thúc đẩy hàng loạt dự luật quản lý trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Đảng Dân chủ Mỹ đang chuẩn bị đệ trình hàng loạt dự luật nhằm tăng cường quản lý trí tuệ nhân tạo (AI) và hoạt động phát triển các trung tâm dữ liệu khi chính thức nắm quyền kiểm soát Quốc hội vào tháng 1 tới.

Đảng Dân chủ Mỹ lên kế hoạch thúc đẩy hàng loạt dự luật quản lý trí tuệ nhân tạo

Đảng Dân chủ Mỹ lên kế hoạch thúc đẩy hàng loạt dự luật quản lý trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Đảng Dân chủ Mỹ đang chuẩn bị đệ trình hàng loạt dự luật nhằm tăng cường quản lý trí tuệ nhân tạo (AI) và hoạt động phát triển các trung tâm dữ liệu khi chính thức nắm quyền kiểm soát Quốc hội vào tháng 1 tới.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ