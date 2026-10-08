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Mỹ cùng 14 nền kinh tế ký tuyên bố về xử lý công suất dư thừa toàn cầu

Thứ Năm, 07:08, 08/10/2026
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VOV.VN - Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) ngày 7/10 cho biết, Mỹ và 14 nền kinh tế đã ký tuyên bố chung cấp bộ trưởng nhằm xử lý tình trạng công suất dư thừa mang tính cơ cấu trong các ngành sản xuất then chốt.

Theo USTR, tuyên bố được đưa ra bên lề cuộc họp của Ủy ban Thương mại thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD). Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer đã triệu tập cuộc họp với các quan chức cấp cao của 14 nền kinh tế để bắt đầu phối hợp hành động trước tình trạng sản xuất vượt nhu cầu thị trường trong một số lĩnh vực công nghiệp.

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Đại diện thương mại Mỹ Jamieson Greer. (Ảnh: New York Times)

Washington cho rằng, công suất dư thừa không chỉ là vấn đề kinh tế, mà còn là hệ quả của các chính sách phi thị trường như trợ cấp công nghiệp, cho vay ưu đãi, doanh nghiệp nhà nước, rào cản tiếp cận thị trường, tiêu chuẩn lao động và môi trường lỏng lẻo, cũng như các biện pháp hỗ trợ xuất khẩu không gắn với cung cầu thực tế.

Theo USTR, tình trạng này có thể khiến hàng hóa giá rẻ tràn ra thị trường toàn cầu, gây sức ép lên doanh nghiệp và người lao động tại các nước khác, làm méo mó cạnh tranh và đe dọa năng lực sản xuất trong những ngành chiến lược.

Động thái mới tiếp nối các cuộc điều tra theo Điều 301 mà USTR khởi động hồi tháng 3 nhằm vào các chính sách và hành vi bị cho là tạo ra hoặc góp phần duy trì công suất dư thừa trong các ngành sản xuất.

Quang Trung/VOV-Washington
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