Trung Quốc kêu gọi G20 bảo vệ hệ thống thương mại đa phương

Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Thương mại G20 diễn ra tại thành phố Milwaukee, bang Wisconsin của Mỹ, từ ngày 30/9 đến 1/10, Đại diện đàm phán thương mại quốc tế kiêm Thứ trưởng Thương mại Trung Quốc Lý Thành Cương cho rằng chủ nghĩa đơn phương đang tiếp tục tác động tiêu cực đến thương mại toàn cầu.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, ông Lý Thành Cương kêu gọi G20 ủng hộ hệ thống thương mại đa phương với WTO giữ vai trò trung tâm, đồng thời duy trì và củng cố nguyên tắc đối xử tối huệ quốc - một nền tảng của thương mại quốc tế – nhằm tăng tính ổn định và khả năng dự báo cho hoạt động thương mại toàn cầu.

Ông Lý Thành Cương đề xuất G20 cần bảo vệ trật tự mở thông qua hành động tập thể, thu hẹp khoảng cách phát triển bằng phát triển bền vững và thúc đẩy động lực tăng trưởng thông qua hợp tác số và trí tuệ nhân tạo.

Các bộ trưởng thương mại và đại diện của G20 tham dự cuộc họp tại Milwaukee, Hoa Kỳ, từ ngày 30/9 đến 1/10/2026. Ảnh: Bộ Thương mại Trung Quốc.

Về an ninh lương thực, ông khẳng định đây là vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống nhân loại và ổn định xã hội. Ông kêu gọi các thành viên G20 giảm rào cản thương mại, giữ chuỗi sản xuất - cung ứng lương thực ổn định, thông suốt.

Liên quan vấn đề dư thừa công suất, ông Lý Thành Cương cho rằng cần xem xét vấn đề này một cách toàn diện, khách quan và linh hoạt từ góc độ toàn cầu, thay vì biến nó thành nguyên nhân gây đối đầu. Trung Quốc sẵn sàng đối thoại, hợp tác về chính sách công nghiệp và tăng cường điều phối chính sách nhằm củng cố lòng tin, thúc đẩy phát triển công nghiệp toàn cầu theo hướng lành mạnh và bền vững. Ông nêu rõ Trung Quốc phản đối việc lấy ứng phó dư thừa công suất hay xóa bỏ lao động cưỡng bức làm cái cớ thực hiện chủ nghĩa đơn phương, bảo hộ.

Phía Trung Quốc cũng nhấn mạnh nước này coi trọng bảo vệ quyền lợi người lao động, đồng thời đề nghị các bên khai thác tốt hơn tiềm năng thương mại, tạo thêm việc làm chất lượng cao và bảo đảm thành quả tăng trưởng được chia sẻ rộng rãi.

Trong khi đó, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer trong trả lời phỏng vấn Nikkei Asia cho biết Washington sẽ không đứng ngoài vấn đề dư thừa công suất. Ông cho biết trong vài tuần tới, Mỹ sẽ công bố kết quả điều tra về dư thừa công suất đối với 16 nền kinh tế, trong đó có Trung Quốc, EU và Nhật Bản, cùng các biện pháp liên quan.