Mỹ đã hoàn trả hơn 20 tỷ USD tiền thuế quan sau phán quyết của Tòa án Tối cao

Thứ Năm, 05:12, 28/05/2026
VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Donald Trump cho biết đã hoàn trả hơn 20 tỷ đôla Mỹ tiền thuế quan cho các doanh nghiệp nhập khẩu sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ một phần chính sách thuế thương mại của Nhà Trắng. 

Theo hồ sơ nộp lên tòa án ngày 27/5, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) cho biết khoảng 85 tỷ USD tiền hoàn thuế tiềm năng và đã được xác nhận hiện đã được tiếp nhận để xử lý. Trong số này, khoảng 20,6 tỷ USD đã được hoàn trả cho các doanh nghiệp tính tới ngày 22/5. Giới chức Mỹ cho biết hơn 4.000 doanh nghiệp đăng ký hoàn thuế vẫn chưa nhận được tiền do chưa cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản ngân hàng cho Bộ Tài chính Mỹ.

Mỹ đã hoàn trả hơn 20 tỷ USD tiền thuế quan sau phán quyết của Tòa án Tối cao. Ảnh: Reuters

Trước đó, Toà Tối cao đã ra phán quyết cho rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump đã vượt quá thẩm quyền khi sử dụng Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) để áp thuế riêng với nhiều quốc gia. Theo hồ sơ tòa án, kể từ đầu nhiệm kỳ, chính quyền Mỹ đã thu hơn 165 tỷ USD tiền thuế từ các mức thuế này.

Ngay sau đó, hàng trăm doanh nghiệp lớn của Mỹ hiện đã nộp hồ sơ xin hoàn thuế. Dù vậy, giới nhập khẩu Mỹ hiện vẫn phải chịu mức thuế chung 10% mà chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng theo Đạo luật Thương mại năm 1974 có thời hạn trong vòng 150 ngày. Nhà Trắng cũng cảnh báo có thể nâng mức thuế này lên 15%, song hiện tại chưa triển khai.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết chính quyền đang xem xét khả năng gia hạn các mức thuế tạm thời mà không cần Quốc hội phê chuẩn, dù vấn đề này có thể gây tranh cãi pháp lý trong thời gian tới.

Quang Trung/VOV-Washington
Tin liên quan

Toàn cảnh quốc tế sáng 18/5: Mỹ - Trung Quốc đồng ý giảm thuế sau thượng đỉnh
VOV.VN - Mỹ và Trung Quốc đồng ý giảm thuế sau chuyến thăm của ông Trump tới Bắc Kinh; Bộ trưởng Năng lượng Mỹ nêu thời gian chậm nhất để mở lại eo biển Hormuz; Iran khẳng định không bị hưởng bởi chiến dịch phong tỏa của Mỹ…

Tòa án thương mại Mỹ bác bỏ mức thuế quan toàn cầu 10% của ông Trump
VOV.VN - Tòa án Thương mại Mỹ ngày 7/5 ra phán quyết chống lại mức thuế toàn cầu 10% trong vòng 150 ngày của Tổng thống Donald Trump, cho rằng chính quyền đã không thể biện minh tính hợp pháp cho các mức thuế diện rộng này theo một đạo luật thương mại năm 1974.

EU sẵn sàng đáp trả các đe dọa áp thuế của Mỹ
VOV.VN - Ngày 5/5, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) đã chuẩn bị cho mọi kịch bản để đối phó với khả năng Mỹ đơn phương áp thuế mới lên ô tô và xe tải nhập khẩu từ khối này.

