Mỹ đã hoàn trả hơn 20 tỷ USD tiền thuế quan sau phán quyết của Tòa án Tối cao

Theo hồ sơ nộp lên tòa án ngày 27/5, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) cho biết khoảng 85 tỷ USD tiền hoàn thuế tiềm năng và đã được xác nhận hiện đã được tiếp nhận để xử lý. Trong số này, khoảng 20,6 tỷ USD đã được hoàn trả cho các doanh nghiệp tính tới ngày 22/5. Giới chức Mỹ cho biết hơn 4.000 doanh nghiệp đăng ký hoàn thuế vẫn chưa nhận được tiền do chưa cung cấp đầy đủ thông tin tài khoản ngân hàng cho Bộ Tài chính Mỹ.

Trước đó, Toà Tối cao đã ra phán quyết cho rằng chính quyền Tổng thống Donald Trump đã vượt quá thẩm quyền khi sử dụng Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) để áp thuế riêng với nhiều quốc gia. Theo hồ sơ tòa án, kể từ đầu nhiệm kỳ, chính quyền Mỹ đã thu hơn 165 tỷ USD tiền thuế từ các mức thuế này.

Ngay sau đó, hàng trăm doanh nghiệp lớn của Mỹ hiện đã nộp hồ sơ xin hoàn thuế. Dù vậy, giới nhập khẩu Mỹ hiện vẫn phải chịu mức thuế chung 10% mà chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng theo Đạo luật Thương mại năm 1974 có thời hạn trong vòng 150 ngày. Nhà Trắng cũng cảnh báo có thể nâng mức thuế này lên 15%, song hiện tại chưa triển khai.

Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết chính quyền đang xem xét khả năng gia hạn các mức thuế tạm thời mà không cần Quốc hội phê chuẩn, dù vấn đề này có thể gây tranh cãi pháp lý trong thời gian tới.