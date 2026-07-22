Mỹ đã tiêu tốn 37,5 tỷ USD cho chiến dịch quân sự tại Iran

Phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban Phân bổ Ngân sách Thượng viện, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết, con số này bao gồm các khoản chi cho hoạt động quân sự đang diễn ra cũng như những chi phí dự kiến đến hết ngày 30/9. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc chưa công bố cách thức tính toán cụ thể.

Tàu sân bay Mỹ tham gia chiến dịch tập kích Iran (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng cảnh báo nếu Quốc hội không sớm phê duyệt gói ngân sách bổ sung khẩn cấp, quân đội sẽ buộc phải cắt giảm một số hoạt động huấn luyện nhằm ưu tiên nguồn lực cho chiến dịch tại Iran.

Đây là lần đầu tiên ông Hegseth điều trần công khai trước Quốc hội kể từ khi quân đội Mỹ nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran hồi đầu tháng này. Phiên điều trần diễn ra trong bối cảnh cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chỉ còn khoảng 6 tháng, khi đảng Dân chủ đang tìm cách biến chi phí của cuộc chiến thành một trong những chủ đề tranh luận chính với đảng Cộng hòa.

Thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đã đổ vỡ hồi đầu tháng, kéo theo các cuộc không kích và tấn công trả đũa gần như hằng ngày giữa hai bên. Theo Lầu Năm Góc, đến nay đã có 17 binh sĩ Mỹ thiệt mạng, một binh sĩ khác vẫn mất tích sau vụ tấn công vào căn cứ của Mỹ tại Jordan, trong khi khoảng 430 binh sĩ bị thương kể từ khi xung đột bùng phát vào cuối tháng 2.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump tiếp tục phát tín hiệu cứng rắn. Trong tuần qua, ông đã nhiều lần đe dọa mở rộng các mục tiêu tấn công tại Iran, bao gồm các cơ sở năng lượng, hạ tầng giao thông, đảo xuất khẩu dầu Kharg và cơ sở hạt nhân ngầm tại núi Pichaxe. Phát biểu ngày 21/7, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ phá hủy cơ sở tại núi Pickaxe "trong thời gian khá sớm", cho thấy khả năng Washington tiếp tục mở rộng chiến dịch quân sự.