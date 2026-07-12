Mỹ tấn công 140 mục tiêu quân sự của Iran

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), các cuộc không kích vào Iran được thực hiện theo lệnh của Tổng thống Donald Trump và bắt đầu vào khoảng 16 giờ 15 phút (giờ miền Đông nước Mỹ) ngày 11/7. Đây được xem là đợt đáp trả mới nhất của Washington sau vụ một tàu container mang cờ Síp bị tấn công khi đi qua eo biển Hormuz.

Bộ Chỉ huy Trung ương Hoa Kỳ (CENTCOM) tấn công nhằm vào các mục tiêu quân sự của Iran. Ảnh: Reuters

CENTCOM cho biết các mục tiêu bị tấn công gồm các bệ phóng tên lửa và máy bay không người lái, năng lực tác chiến hải quân, các kho chứa đạn dược, mạng lưới thông tin liên lạc và các hệ thống giám sát ven biển của Iran. Theo quân đội Mỹ, đợt không kích đã đánh trúng khoảng 140 mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Iran.

Còn trong bài đăng trên mạng xã hội X cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định Iran đã “đưa ra một lựa chọn tồi” khi tấn công tàu thương mại và tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz. Ông Hegseth khẳng định Iran sẽ phải trả giá cho quyết định sai lầm của mình.

CENTCOM cho biết vụ tấn công của Iran khiến một thành viên thủy thủ đoàn dân sự mất tích, con tàu bốc cháy và hư hại nặng ở khoang máy, không thể tiếp tục hành trình. Quân đội Mỹ cáo buộc Tehran một lần nữa không tuân thủ các cam kết trong bản ghi nhớ giữa hai bên và khẳng định các cuộc không kích nhằm làm suy giảm khả năng của Iran trong việc tấn công tàu thương mại và tàu dân sự qua eo biển Hormuz.

Các cuộc không kích diễn ra trong bối cảnh truyền thông Iran đưa tin nước này đã đóng cửa eo biển Hormuz sau khi bắn “phát súng cảnh cáo” vào một con tàu mà Tehran cho là đi theo tuyến đường không được phép.

Phía Iran cho biết, họ đã bắt đầu chiến dịch đáp trả trận không kích của phía Mỹ bằng việc tấn công căn cứ của Mỹ tại các nước Vùng Vịnh như Jordan, UAE, Qatar và Bahrain.