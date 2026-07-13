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Iran tập kích các mục tiêu quân sự Mỹ đặt tại 3 nước Trung Đông

Thứ Hai, 11:40, 13/07/2026
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VOV.VN - Iran vừa tuyên bố đã tấn công loạt mục tiêu quân sự Mỹ đặt tại 3 nước Trung Đông. Động thái nhằm đáp trả đòn không kích của quân đội Mỹ vào Iran sáng sớm 13/7.

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Một khu vực bị tấn công ở Kuwait. Ảnh: Planet Labs Pbc/Reuters

Tuyên bố của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết mục tiêu trả đũa của lực lượng này gồm có căn cứ không quân Prince Hassan ở Jordan, Trung tâm chỉ huy và điều hành máy bay không người lái của Mỹ tại căn cứ không quân Sheikh Isa ở Bahrain, một số căn cứ do Mỹ vận hành tại Kuwait, trong đó có căn cứ không quân Ali Al Salem.

Các cuộc tấn công nhằm đáp trả loạt cuộc tập kích do không quân Mỹ tiến hành vào Iran sáng sớm nay. Tuy nhiên, vũ khí sử dụng cũng như hiệu quả của các cuộc tấn công trả đũa, không được đề cập.

Ngay trước tuyên bố của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Bộ Ngoại giao Iran ra thông cáo khẳng định: mọi địa điểm khởi phát các cuộc tấn công của Mỹ chống Iran, đều bị coi là mục tiêu trả đũa hợp pháp của Tehran. Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo việc các nước cho phép bên thứ 3 sử dụng lãnh thổ để tấn công Iran, là vi phạm luật pháp quốc tế, đồng thời sẽ phải hứng chịu đòn trả đũa khốc liệt của các lực lượng vũ trang Iran.

Bá Thi/VOV-Cairo
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