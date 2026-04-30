Mỹ đã tiêu tốn 25 tỷ USD sau 2 tháng chiến sự tại Iran

Thông tin trên được Quyền Kiểm soát viên Lầu Năm Góc Jules Hurst III đưa ra tại phiên điều trần trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ, cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine.

Lực lượng Mỹ chuẩn bị triển khai vũ khí trên boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln để hỗ trợ cuộc tấn công trong Chiến dịch Epic Fury vào Iran.Ảnh: Reuters.

Theo ông Hurst, phần lớn chi phí phát sinh từ việc sử dụng đạn dược, bên cạnh các khoản cho hoạt động tác chiến, bảo trì và thay thế trang thiết bị. Ông cho biết con số 25 tỷ USD phản ánh các chi phí thực tế đã chi, chủ yếu cho vũ khí và vận hành chiến dịch mang tên “Epic Fury”.

Tại phiên điều trần, các nghị sĩ Dân chủ đã chỉ trích Lầu Năm Góc vì chưa cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về cách sử dụng ngân sách. Hạ nghị sĩ Adam Smith đặt câu hỏi liệu Bộ Quốc phòng có đề nghị Quốc hội cấp thêm ngân sách bổ sung cho cuộc chiến hay không. Đáp lại, ông Hurst cho biết chính quyền sẽ trình đề xuất này lên Quốc hội sau khi hoàn tất đánh giá toàn diện chi phí. Trong khi đó, Hạ nghị sĩ Maggie Goodlander chỉ trích việc chính quyền chưa thể đưa ra bảng phân bổ chi tiết chi tiêu, dù cuộc chiến đã kéo dài gần 2 tháng.

Trước đó, Lầu Năm Góc từng cho biết chỉ trong 6 ngày đầu, chi phí chiến sự đã lên tới 11,3 tỷ USD, cho thấy tốc độ tiêu tốn nguồn lực rất lớn. Chi phí gia tăng trong bối cảnh giá năng lượng toàn cầu leo thang, đặc biệt do eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng – bị gián đoạn. Giá xăng tại Mỹ và nhiều nơi trên thế giới đã tăng mạnh, gây thêm áp lực lên nền kinh tế.

Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump cảnh báo Iran cần “hành động khôn ngoan sớm”, trong bối cảnh các nỗ lực đàm phán giữa hai bên vẫn bế tắc.

Theo quy định của Đạo luật Quyền chiến tranh năm 1973, tổng thống Mỹ có thể tiến hành hành động quân sự trong tối đa 60 ngày mà không cần sự phê chuẩn của Quốc hội. Sau thời hạn này, Quốc hội có thể phải bỏ phiếu quyết định việc tiếp tục hay chấm dứt chiến dịch quân sự.