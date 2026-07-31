Ông Trump tuyên bố đạt thỏa thuận lịch sử về giải giáp Hamas

Ông Trump cho rằng, thỏa thuận này là một bước đột phá lớn hướng tới chấm dứt chiến tranh và thực hiện kế hoạch hòa bình 20 điểm mà chính quyền ông đề xuất.

Tổng thống Trump. Ảnh: Fox News

“Hôm nay, Hội đồng Hòa bình đã đạt được một thỏa thuận lịch sử về việc giải giáp hoàn toàn Hamas và tất cả các nhóm vũ trang khác ở Gaza. Đây là một bước tiến quan trọng hướng tới hòa bình và an ninh lâu dài. Thỏa thuận này là một bước quan trọng giúp Gaza nằm dưới sự quản lý của một chính phủ Palestine mới hợp tác chặt chẽ với Hội đồng Hòa bình để giúp đỡ người dân Palestine. Đồng thời, Israel sẽ có được an ninh mà họ xứng đáng, khi Gaza không còn được sử dụng làm căn cứ cho các cuộc tấn công khủng bố nữa", ông Trump chia sẻ trên X.

Tổng thống Trump mô tả thỏa thuận này là “một cột mốc quan trọng trong việc thực hiện Kế hoạch 20 điểm: “Thỏa thuận sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn được lên kế hoạch cẩn thận. Khi việc giải trừ quân bị hoàn tất Israel sẽ rút quân và Lực lượng Ổn định Quốc tế sẽ hợp tác với lực lượng cảnh sát Palestine mới để chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho người dân và các nước láng giềng ở Gaza”.

Theo nội dung được công bố, thỏa thuận sẽ được triển khai theo từng giai đoạn. Sau khi quá trình giải giáp hoàn tất, lực lượng Israel sẽ rút khỏi Gaza. Trách nhiệm duy trì an ninh sẽ được chuyển giao cho một lực lượng ổn định quốc tế phối hợp với lực lượng cảnh sát Palestine mới được thành lập.

Tổng thống Mỹ cho rằng khu vực này đã trải qua một năm đầy biến động với chiến tranh, khủng hoảng nhân đạo và vấn đề con tin, nhưng hiện đã đạt được những tiến triển đáng kể.

Ông Trump cũng gửi lời cảm ơn tới các nước trung gian gồm Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ vì vai trò trong tiến trình đàm phán, đồng thời ca ngợi đội ngũ của mình đã góp phần tạo nên bước đột phá mà ông gọi là “lịch sử”.

“Tình huống từng dẫn đến cuộc tấn công ngày 7/10/2025 sẽ không được phép tái diễn”, ông Trump nhấn mạnh, đồng thời khẳng định Gaza cuối cùng sẽ được điều hành bởi một chính quyền Palestine mới phục vụ lợi ích của người dân địa phương.

Theo tờ Times of Israel, các nhà trung gian từ Qatar, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đã gia tăng sức ép đối với Hamas nhằm thúc đẩy nhóm này chấp nhận đề xuất. Một nhà ngoại giao cho biết các bên trung gian lập luận rằng việc đồng ý với thỏa thuận sẽ giúp Hamas tránh bị quy trách nhiệm làm đổ vỡ tiến trình hòa bình và chuyển áp lực sang phía Israel.

Trong khi đó, một nguồn tin tham gia đàm phán lưu ý, chính quyền ông Trump và hội đồng hòa bình đã tập trung vào việc cắt giảm các nguồn tài chính của Hamas trong suốt quá trình thương lượng.

“Chúng tôi tin rằng Hamas đã bị đặt vào tình thế rất khó để từ chối đề xuất này”, nguồn tin cho biết.

Một số phương tiện truyền thông đưa tin Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã khuyến nghị Hamas trì hoãn việc chấp nhận thỏa thuận giải giáp trong cuộc gặp với các đại diện của phong trào này tại Iran, nhân dịp họ tham dự tang lễ cựu Lãnh đạo Tối cao Ali Khamenei.

Theo đề xuất hiện tại, Hamas sẽ phải giao nộp vũ khí như điều kiện tiên quyết để chuyển giao quyền lực cho một chính phủ kỹ trị Palestine mới, qua đó mở đường cho quá trình tái thiết Gaza sau chiến tranh.