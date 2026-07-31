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Thời sự quốc tế trưa 31/7: Iran cánh báo "trừng phạt" Mỹ, ông Trump phản ứng mạnh

Thứ Sáu, 14:18, 31/07/2026
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VOV.VN - Khi Iran tuyên bố "trừng phạt" Mỹ, Tổng thống Trump đã cảnh báo giáng đòn mạnh. Iran tuyên bố phá hủy thêm 6 máy bay Mỹ. Ngoài ra, Iran cảnh báo Síp và Bulgaria về hậu quả nếu tiếp tay Mỹ tấn công Tehran.

Xem thêm:

>> Vì sao Iran khởi động lại chiến sự dù Mỹ vẫn ngừng bắn?

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PV/VOV.VN
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