Thời sự quốc tế trưa 31/7: Iran cánh báo "trừng phạt" Mỹ, ông Trump phản ứng mạnh

Trung Quốc có đủ sức gây áp lực để Iran mở lại eo biển Hormuz?

VOV.VN - Khi xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại, các quốc gia vùng Vịnh đang đặt kỳ vọng vào Trung Quốc, thay vì Washington. Đây cũng được xem là phép thử đối với mức độ ảnh hưởng và sự sẵn sàng của Bắc Kinh trong việc gây sức ép với Iran mở lại eo biển Hormuz và tuyến hàng hải qua Biển Đỏ.