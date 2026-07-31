Thời sự quốc tế trưa 31/7: Iran cánh báo "trừng phạt" Mỹ, ông Trump phản ứng mạnh

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VOV.VN - Quân đội Nga mới đây đã thực hiện đòn không kích dữ dội nhằm vào các điểm tập trung binh sĩ của Ukraine tại hai tỉnh Kherson và Kharkov. Nga đã công bố video giội bom FAB-500 vào vị trí đóng quân của Ukraine.
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VOV.VN - Một quan chức Iran vừa cho biết bốn thành viên Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tử vong trong các cuộc không kích của Mỹ và Saudi Arabia vào Iraq hôm 29/7.
VOV.VN - Một quan chức Iran vừa cho biết bốn thành viên Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tử vong trong các cuộc không kích của Mỹ và Saudi Arabia vào Iraq hôm 29/7.
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump vừa cho hay, Mỹ sẽ giáng đòn rất mạnh vào Iran sau vụ tấn công mới nhất của Iran nhằm vào binh sĩ Mỹ tại Jordan.
VOV.VN - Tổng thống Donald Trump vừa cho hay, Mỹ sẽ giáng đòn rất mạnh vào Iran sau vụ tấn công mới nhất của Iran nhằm vào binh sĩ Mỹ tại Jordan.
VOV.VN - Khi xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại, các quốc gia vùng Vịnh đang đặt kỳ vọng vào Trung Quốc, thay vì Washington. Đây cũng được xem là phép thử đối với mức độ ảnh hưởng và sự sẵn sàng của Bắc Kinh trong việc gây sức ép với Iran mở lại eo biển Hormuz và tuyến hàng hải qua Biển Đỏ.
VOV.VN - Khi xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang trở lại, các quốc gia vùng Vịnh đang đặt kỳ vọng vào Trung Quốc, thay vì Washington. Đây cũng được xem là phép thử đối với mức độ ảnh hưởng và sự sẵn sàng của Bắc Kinh trong việc gây sức ép với Iran mở lại eo biển Hormuz và tuyến hàng hải qua Biển Đỏ.
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 30/7 cho biết, nước này đang đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán, đồng thời tin tưởng các kênh tiếp xúc giữa hai bên vẫn đang được duy trì bất chấp căng thẳng quân sự leo thang tại Trung Đông.
VOV.VN - Bộ Ngoại giao Pakistan ngày 30/7 cho biết, nước này đang đẩy mạnh các nỗ lực ngoại giao nhằm đưa Mỹ và Iran trở lại bàn đàm phán, đồng thời tin tưởng các kênh tiếp xúc giữa hai bên vẫn đang được duy trì bất chấp căng thẳng quân sự leo thang tại Trung Đông.
VOV.VN - Nền kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại trong quý II năm nay khi thâm hụt thương mại, thuế quan tiếp tục ảnh hưởng đến tăng trưởng, song chi tiêu tiêu dùng và đầu tư của doanh nghiệp, đặc biệt vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), vẫn cho thấy sức chống chịu của nền kinh tế.
VOV.VN - Nền kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại trong quý II năm nay khi thâm hụt thương mại, thuế quan tiếp tục ảnh hưởng đến tăng trưởng, song chi tiêu tiêu dùng và đầu tư của doanh nghiệp, đặc biệt vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), vẫn cho thấy sức chống chịu của nền kinh tế.
VOV.VN - Tehran khẳng định đã phá huỷ 6 máy bay của Mỹ. Trong đó, tiếp tục mở nhiều cuộc tấn công dữ dội vào các căn cứ Mỹ trong khu vực.
VOV.VN - Tehran khẳng định đã phá huỷ 6 máy bay của Mỹ. Trong đó, tiếp tục mở nhiều cuộc tấn công dữ dội vào các căn cứ Mỹ trong khu vực.