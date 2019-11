Mỹ đang tìm hiểu về Thủ lĩnh mới của IS

Điều phối viên chống khủng bố của Mỹ Nathan Sales ngày 1/11 cho biết, Mỹ đang tìm hiểu về thủ lĩnh mới của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS cũng như xác định vai trò của tên này trong tổ chức.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo trong tuần này đã xác nhận thủ lĩnh al-Baghdadi đã chết trong cuộc đột kích của lực lượng đặc nhiệm Mỹ ở Tây Bắc Syria, đồng thời tuyên bố sẽ tiến hành trả thủ nhằm vào Mỹ. Thông báo của IS cũng cho hay người kế nhiệm al-Baghdadi là Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi đã được bổ nhiệm.

al-Baghdadi. Ảnh: Business Insider

Điều phối viên chống khủng bố của Mỹ Nathan Sales khẳng định, chống IS vẫn là ưu tiên hàng đầu của Mỹ: “Tổ chức khủng bố IS vẫn là ưu tiên an ninh quốc gia hàng đầu của chúng tôi. Mỹ biết rằng nhóm này đã lựa chọn Thủ lĩnh mới. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng tất cả các biện pháp bao gồm quân sự, tình báo, luật pháp, tài chính và biên giới để gia tăng sức ép lên tổ chức khủng bố này. Chúng ta sẽ xóa bỏ được tổ chức này bất chấp thủ lĩnh của lực lượng này là ai”.



Việc al-Baghdadi bị tiêu diệt có thể coi là thành công lớn nhất của quân đội Mỹ kể từ sau chiến dịch tấn công tiêu diệt trùm khủng bố Osama Bin Laden vào năm 2011. Tuy nhiên, lãnh đạo các nước trên thế giới cho rằng bóng ma khủng bố của IS vẫn hiện hữu và các nước cần phải tiếp tục phối hợp để đối phó với tổ chức này. Dự kiến một hội nghị quốc tế có sự tham dự của Ngoại trưởng các nước sẽ diễn ra tại Washington ngày 14/11 tới để thảo luận các biện pháp phối hợp toàn cầu chống IS./.