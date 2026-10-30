Mỹ đánh giá chiến dịch phong tỏa Iran, chuẩn bị kịch bản quân sự mới

Theo hai quan chức Mỹ, Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), phụ trách các lực lượng quân sự Mỹ tại Trung Đông, đã có cuộc họp với Tổng thống Donald Trump hôm 29/10 để báo cáo tình hình chiến sự với Iran, đặc biệt là chiến dịch phong tỏa hải quân đang diễn ra.

Tàu khu trục USS Thomas Hudner của Hải quân Mỹ phóng tên lửa Tomahawk vào mục tiêu ở Iran trong chiến dịch Epic Fury tháng 3/2026. Ảnh: Hải quân Mỹ

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang đồng thời thúc đẩy hai hướng tiếp cận: tìm kiếm thỏa thuận nhằm nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Iran, đồng thời chuẩn bị cho khả năng tái triển khai các chiến dịch quân sự quy mô lớn sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ vào ngày 3/11 tới. Đây cũng là cách tiếp cận mà ông Trump từng áp dụng trước Chiến dịch Búa đêm (Midnight Hammer) vào tháng 6/2025 và Chiến dịch Epic Fury hồi tháng 2/2026.

Theo các quan chức Mỹ, Tổng thống Trump muốn trực tiếp nghe Tư lệnh CENTCOM đánh giá liệu chiến dịch phong tỏa hải quân nhằm vào Iran có đang phát huy hiệu quả như kỳ vọng hay không.

Tại cuộc họp, Đô đốc Cooper cũng báo cáo về hoạt động quân sự nhằm bảo đảm các tàu chở dầu có thể rời eo biển Hormuz, tiếp tục vận chuyển dầu tới thị trường năng lượng toàn cầu. Ngoài ra, ông Cooper cập nhật về chiến dịch gây sức ép kinh tế đối với Iran mà quân đội Mỹ đang phối hợp triển khai cùng Bộ Tài chính nước này.

Tham dự cuộc họp còn có Phó Tổng thống JD Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - Tướng Dan Caine, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright, Đặc phái viên Steve Witkoff, Chánh Văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles cùng một số quan chức cấp cao khác.

Song song với các hoạt động quân sự, một nhóm quốc gia trung gian hòa giải trong khu vực, do Qatar dẫn đầu, đang tìm cách thúc đẩy Mỹ và Iran quay trở lại bàn đàm phán, nhằm ngăn chặn nguy cơ chiến sự bùng phát trở lại sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ.

“Các nỗ lực hòa giải đang ở giai đoạn rất nhạy cảm”, một nguồn tin trong khu vực cho biết.

Gần đây, các nhà trung gian Qatar đã chuyển một bức thư của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tới ông Mohsen Rezaei, Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran. Trong thư, ông Vance đề xuất nối lại các cuộc đàm phán giữa Washington và Tehran, song nhấn mạnh rằng bất kỳ tiến trình thương lượng nào cũng phải đề cập đến chương trình hạt nhân của Iran.

Theo một nguồn tin am hiểu vấn đề, Tổng thống Trump và Phó Tổng thống Vance đã có cuộc trao đổi hôm 28/10 về khả năng thực hiện một động thái thiện chí đối với Iran, chẳng hạn như gửi hàng viện trợ nhân đạo, bao gồm lương thực và thuốc men. Sau đó cùng ngày, ông Trump đã công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với đề xuất này.