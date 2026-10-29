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Mỹ có thể không kích quy mô lớn nhằm vào Iran sau bầu cử giữa nhiệm kỳ

Thứ Năm, 09:29, 29/10/2026
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VOV.VN - Mỹ và Israel đang chuẩn bị cho khả năng nối lại chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Iran ngay sau cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ ngày 3/11, nếu những nỗ lực ngoại giao nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân Tehran không đạt được đột phá.

 

Theo trang tin Axios ngày 28/10, dẫn các nguồn tin Mỹ, Israel và khu vực, Qatar đang dẫn đầu nỗ lực trung gian với sự hỗ trợ của Pakistan, Saudi Arabia, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm khôi phục đàm phán giữa Washington và Tehran, qua đó ngăn chặn nguy cơ chiến tranh bùng phát trở lại.

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Máy bay xuất kích từ tàu sân bay để tập kích Iran hồi tháng 2/2026. Ảnh: USCentcom.

Các nguồn tin cho biết nếu không đạt được thỏa thuận vào phút chót, khả năng Mỹ và Israel tiến hành một chiến dịch không kích lớn nhằm vào Iran ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đang ngày càng gia tăng.

Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel Eyal Zamir và Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ Đô đốc Brad Cooper được cho là đã phối hợp chuẩn bị cho những phương án quân sự có thể được triển khai.

Một trong những đề xuất đang được thảo luận là khôi phục khuôn khổ thỏa thuận mà Iran từng đạt được với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế tại Cairo hồi năm ngoái. Nhà Trắng đã thông báo với các bên trung gian rằng Washington sẽ đánh giá đề xuất sau khi xác định liệu Tehran có sẵn sàng đưa ra những nhượng bộ liên quan đến chương trình hạt nhân hay không.

Cũng theo Axios, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã gửi thư tới quan chức an ninh cấp cao Iran Mohsen Rezaei, nhấn mạnh rằng mọi cuộc đàm phán nhằm ngăn chặn nguy cơ Mỹ tiến hành các cuộc tấn công quân sự mới đều phải bao gồm vấn đề hạt nhân.

Tuy nhiên, hai bên vẫn tồn tại bất đồng lớn về trình tự thực hiện các bước xuống thang. Iran muốn Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hàng hải, giải phóng tài sản bị đóng băng và cho phép xuất khẩu dầu trước khi nối lại đàm phán, trong khi Washington yêu cầu các cuộc thương lượng về hạt nhân phải được khởi động trước khi xem xét nới lỏng trừng phạt.

Tổng thống Donald Trump xác nhận các cuộc tiếp xúc đang được tiến hành thông qua trung gian, song chưa chắc chắn liệu những nỗ lực này có đạt kết quả hay không.

Quang Trung/VOV-Washington
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