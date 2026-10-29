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3 tàu chở dầu trúng thủy lôi ở Hormuz, Iran bắn hạ UAV Mỹ

Thứ Năm, 18:47, 29/10/2026
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VOV.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 29/10 tuyên bố 3 tàu chở dầu đã trúng thủy lôi khi đi qua eo biển Hormuz, trong bối cảnh tình hình an ninh hàng hải tại tuyến vận tải năng lượng chiến lược này tiếp tục diễn biến phức tạp. Iran cũng thông báo đã bắn hạ UAV Mỹ ở eo biển này.

Theo thông báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, các tàu bị cáo buộc đã tìm cách đi qua khu vực mà Iran không cho phép ở eo biển Hormuz, đồng thời phớt lờ cảnh báo của lực lượng hải quân nước này. Giới chức Iran cho biết các tàu đã bị vô hiệu hóa và dạt vào bờ biển phía Nam eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thông tin về quốc tịch, chủ sở hữu, tên gọi của các tàu cũng như thiệt hại cụ thể chưa được xác nhận đầy đủ.

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Tàu biển tại eo Hormuz. Ảnh: AP.

Trong khi đó, các cơ quan giám sát hàng hải cho biết đã tiếp nhận thông tin về một tàu bốc cháy tại khu vực eo biển Hormuz. Nguyên nhân vụ việc và tình trạng của thủy thủ đoàn hiện chưa được làm rõ. Những tuyên bố liên quan đến việc các tàu chở dầu trúng thủy lôi cũng chưa được xác minh độc lập.

Nếu thông tin về các vụ tàu chở dầu trúng thủy lôi được xác nhận, sự việc có thể làm gia tăng lo ngại về an toàn hàng hải, buộc các hãng vận tải và doanh nghiệp năng lượng phải đánh giá lại lộ trình hoạt động. Nguy cơ gián đoạn vận chuyển qua eo biển Hormuz cũng có thể gây sức ép tăng giá dầu thế giới, nhất là khi thị trường phản ứng trước khả năng nguồn cung từ Trung Đông bị ảnh hưởng.

Diễn biến này đồng thời có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Iran và các nước có lợi ích hàng hải, năng lượng tại khu vực. Hiện chưa có đủ thông tin để xác định mức độ thiệt hại thực tế hoặc đánh giá liệu hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz có bị gián đoạn trên diện rộng hay không.

Cũng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trưa nay (29/10) thông báo bắn hạ thêm 1 chiếc UAV trinh sát do Mỹ sản xuất gần eo biển Hormuz – tuyến vận tải chiến lược của thế giới mà Tehran đang phong tỏa.

Thông báo của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết chiếc UAV MQ-1 đã bị hệ thống phòng không Iran bắn hạ khi đang thực hiện hành vi thù địch tại vị trí phía Đông eo biển Hormuz, đối diện khu vực bờ biển thành phố Sirik. IRGC khẳng định đây là chiếc MQ-1 thứ 14 bị không quân Iran bắn hạ kể từ đầu xung đột.

MQ-1 là dòng UAV trinh sát và tấn công không người lái do Mỹ phát triển. Tuy nhiên, thông báo của IRGC không nói rõ lực lượng Mỹ có phải là bên vận hành chiếc UAV vừa bị bắn hạ hay không.

Thông báo về việc bắn hạ UAV và có thêm tàu chở dầu trúng thủy lôi tại eo Hormuz, được Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran công bố trong bối cảnh khu vực vẫn tiềm ẩn nguy cơ bất ổn nghiêm trọng. Thời gian qua, chính quyền Mỹ và Israel nhiều lần đề cập khả năng phát động một chiến dịch tập kích quy mô lớn vào Iran. Truyền thông Mỹ nhận định hoạt động tấn công có thể diễn ra ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ vào ngày 3/11 tới đây, nếu Washington và Tehran không thể đạt được thỏa thuận mới.

Văn Huy/VOV1, Bá Thi/VOV-Cairo
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