Iran nhận thư từ Phó Tổng thống Mỹ, 4 tàu dầu bốc cháy tại eo biển Hormuz

Theo hãng thông tấn Tasnim, bức thư của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã được gửi đến cho Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, Tướng Mohsen Rezaei. Nguồn tin khẳng định Tehran vẫn chưa phản hồi bức thư. Nội dung trong thư cũng không được tiết lộ.

Trước đó, tờ The Wall Street Journal hôm qua đưa tin Phó Tổng thống Vance đã liên lạc với Tướng Rezaei trong một nỗ lực nhằm vãn hồi các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran. Nguồn tin cho biết động thái được tiến hành theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. Ảnh: AP

Nỗ lực ngoại giao mới được tiến hành trong bối cảnh chính giới và truyền thông Mỹ thời gian qua liên tiếp đề cập khả năng Mỹ và Israel sẽ mở chiến dịch tập kích quy mô lớn chống Iran, ngay sau khi bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ kết thúc ngày 3/11. Bất chấp nguy cơ này, Iran khẳng định không thay đổi lập trường và cách tiếp cận. Hãng thông tấn Tasnim hôm qua nhấn mạnh Mỹ cần phải đáp ứng 7 điều kiện mà Iran đưa ra mới nối lại đàm phán.

Iran kiểm soát tàu thuyền qua lại trên eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới. Ảnh: Reuters

Trên thực địa, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm qua tuyên bố đã bắn hạ 1 UAV trinh sát, đồng thời thu giữ được một thiết bị bay không người lái hiện đại trong tình trạng gần như hoàn hảo của quân đội Mỹ tại eo biển Hormuz. Cũng ở vùng biển nhạy cảm này, IRGC chiều qua thông báo có 4 tàu dầu bị trúng thủy lôi và bốc cháy chỉ trong 1 ngày. Tuy nhiên, các thông tin này chưa được các nguồn độc lập xác nhận.

Truyền thông và giới phân tích cảnh báo tình trạng đàm phán bế tắc, cùng hành động cứng rắn của Tehran trên thực địa, có thể khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định mở lại chiến dịch tập kích vào Iran ngay sau bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nếu kịch bản này xảy ra, nguy cơ hạ tầng năng lượng tại Iran cũng như toàn vùng Vịnh bị phá hủy, là rất đáng lo ngại.