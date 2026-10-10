Mỹ đạt thoả thuận để Nga cung cấp dầu diesel

Trong bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông vừa có cuộc thảo luận “rất thành công” với Tổng thống Putin. Theo ông, Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, thêm 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn ngay sau đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Ông Trump cho rằng thỏa thuận này, cùng với việc Mỹ kiểm soát eo biển Hormuz, sẽ giúp giá dầu diesel tại Mỹ và trên thế giới giảm “nhanh và mạnh”. Tổng thống Mỹ nói đây là tin tốt đối với người dân, nông dân, doanh nghiệp vận tải và các ngành phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu.

Động thái này đánh dấu sự đảo chiều đáng chú ý trong chính sách của Washington với Moscow. Trong nhiều năm qua, Mỹ đã gây sức ép lên Nga bằng trừng phạt kinh tế vì cuộc xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, giá diesel tăng vọt trong thời gian gần đây đã tạo sức ép lớn lên Nhà Trắng, nhất là khi bầu cử giữa kỳ đang đến gần.

Mỹ cấp giấy phép nới lỏng trừng phạt dầu diesel Nga

Ngay sau tuyên bố của ông Trump, để tạo điều kiện cho thỏa thuận này, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ, đã ban hành Giấy phép chung, cho phép các giao dịch liên quan đến dầu diesel có nguồn gốc từ Nga. Giấy phép này cho phép dầu diesel Nga được đưa vào thị trường toàn cầu, bao gồm cả thị trường Mỹ, mà không bị áp dụng một số lệnh trừng phạt hiện hành.

Giấy phép này có hiệu lực tới 12 giờ 01 phút sáng ngày 7/4/2027, theo giờ miền Đông nước Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ cho biết giấy phép này áp dụng với các lô dầu diesel của Nga đã được bốc lên tàu tính đến ngày 9/10. Điều này có nghĩa là Washington tạm thời nới lỏng một phần trừng phạt năng lượng đối với Nga để cho phép lượng diesel này được bán, vận chuyển, dỡ hàng và nhập khẩu hợp pháp.

Giá dầu diesel tăng vọt gây áp lực lên Mỹ trước bầu cử

Giá dầu diesel tại Mỹ đã tăng mạnh trong những tháng qua, tác động trực tiếp tới vận tải hàng hóa, nông nghiệp, xây dựng và chuỗi cung ứng. Diesel là nhiên liệu quan trọng đối với xe tải, tàu hỏa, máy móc nông nghiệp và nhiều hoạt động logistics, nên giá cao có thể làm tăng chi phí hàng hóa và góp phần duy trì lạm phát.

Trước đó, ông Trump nhiều lần đổ lỗi cho các cuộc tấn công của Ukraine vào hạ tầng lọc dầu Nga là một trong những nguyên nhân khiến nguồn cung diesel toàn cầu bị thắt chặt. Ông cũng kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở nhiên liệu của Nga, lập luận rằng các vụ tấn công này đang khiến giá nhiên liệu tăng trên toàn cầu.

Chính quyền Trump trong thời gian qua đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm hạ nhiệt giá diesel. Mỹ đã thúc đẩy G7 giải phóng dầu diesel từ kho dự trữ, cân nhắc rồi gác lại ý tưởng cấm xuất khẩu diesel, đồng thời mở rộng việc sử dụng diesel nhuộm đỏ miễn thuế trong nước.

Thỏa thuận với Nga nhiều khả năng sẽ gây tranh cãi mạnh tại Washington và trong quan hệ với Ukraine. Những người chỉ trích cho rằng việc tạo điều kiện để dầu diesel Nga quay lại thị trường có thể làm suy yếu sức ép kinh tế đối với Moscow, đồng thời gửi tín hiệu trái ngược với chính sách trừng phạt Nga.

Trong khi đó, Nhà Trắng lập luận rằng ưu tiên trước mắt là giảm giá nhiên liệu cho người dân Mỹ và ổn định thị trường toàn cầu. Với chính quyền Trump, giá diesel không chỉ là vấn đề năng lượng, mà còn là vấn đề chính trị lớn trước bầu cử giữa kỳ, khi cử tri đang đặc biệt lo ngại về chi phí sinh hoạt, giá hàng hóa và lạm phát.