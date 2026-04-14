Mỹ để ngỏ khả năng gặp trực tiếp Iran trước khi lệnh ngừng bắn kết thúc

Thứ Ba, 06:05, 14/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - CNN dẫn một số nguồn thạo tin cho biết, các quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thảo luận về khả năng tổ chức một cuộc gặp trực tiếp thứ hai với phía Iran, trước khi thỏa thuận ngừng bắn giữa Washington và Tehran hết hạn vào tuần tới.

Tuy nhiên, chưa rõ liệu cuộc gặp này có thể diễn ra hay không. Theo nguồn tin, các quan chức Mỹ đang xem xét các mốc thời gian và địa điểm tiềm năng trong trường hợp tiến trình đàm phán với Iran và các bên trung gian trong khu vực đạt được tiến triển trong những ngày tới. Các cuộc thảo luận hiện vẫn ở giai đoạn sơ bộ.

my de ngo kha nang gap truc tiep iran truoc khi lenh ngung ban ket thuc hinh anh 1
Tổng thống Trump. Nguồn: AP

“Chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng để nhanh chóng tổ chức một cuộc gặp nếu tình hình diễn biến theo hướng đó”, nguồn tin cho biết.

Cuộc gặp giữa hai bên diễn ra tại Islamabad, Pakistan vào cuối tuần qua được xem là kết quả của nhiều tuần đàm phán giữa các quan chức cấp cao Mỹ và các bên trung gian, bao gồm Pakistan, cùng với sự tham gia của Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Oman và một số quốc gia khác. Một nguồn tin khu vực cho biết khả năng diễn ra thêm một vòng đàm phán mới vẫn được cân nhắc, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực thu hẹp khác biệt giữa Mỹ và Iran.

Trước khi lựa chọn Islamabad, các địa điểm như Geneva, Vienna (Áo) và Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) từng được đề xuất cho vòng đàm phán gần nhất giữa Mỹ và Iran. Theo nguồn tin thân cận, Geneva (Thụy Sỹ) và Islamabad tiếp tục là những lựa chọn tiềm năng cho các cuộc gặp tiếp theo.

Các quan chức chính quyền Mỹ vẫn kỳ vọng đạt được một giải pháp ngoại giao, theo những người am hiểu tiến trình đàm phán. Tùy thuộc vào diễn biến trong những ngày tới, Washington và Tehran cũng có thể xem xét gia hạn thỏa thuận ngừng bắn nhằm tạo thêm thời gian cho đàm phán.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

Iran đưa ra “cơ sở khả thi”, Mỹ xúc tiến đàm phán chấm dứt xung đột

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump hôm 7/4 cho biết, Iran đã đưa ra “một cơ sở khả thi để đàm phán”.

Iran tuyên bố mở cửa eo biển Hormuz trong 2 tuần

VOV.VN - Iran tuyên bố sẽ cho phép việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz trong hai tuần tới, dưới sự phối hợp của lực lượng vũ trang nước này. 

Iran tuyên bố “chiến thắng lớn”, nói Mỹ phải chấp nhận kế hoạch 10 điểm

VOV.VN - Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran ngày 7/4 tuyên bố  đã giành được “chiến thắng lớn” và buộc Mỹ phải chấp nhận kế hoạch 10 điểm do Tehran đề xuất. 

