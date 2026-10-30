Mỹ điều 10 máy bay vận tải quân sự đến Israel, chuẩn bị nối lại tấn công Iran?

Đài Kan của Israel cho biết, 10 máy bay vận tải quân sự của Mỹ, đã được chuyển đến các căn cứ Ovda và Nevatim ở khu vực sa mạc Negev, phía Nam Israel. Ngoài số vận tải cơ triển khai đến Israel, nhiều máy bay chiến đấu của Mỹ cũng được điều đến các căn cứ ở Jordan, Saudi Arabia và Qatar, song chưa rõ số lượng. Điểm xuất phát của các chiến đấu cơ là từ Fort Bliss ở bang Texas, một trong những trung tâm phòng không lớn nhất của Mỹ.

Máy bay KC-130J Super Hercules cùng tiêm kích F-35B của Mỹ. Ảnh: USMC

Đài Kan nhận định động thái triển khai trên nhằm chuẩn bị cho chiến dịch quân sự tiềm tàng mà Mỹ có thể tiến hành chống Iran trong thời gian tới. Tuy nhiên, thông tin chưa được giới chức Israel cũng như các bên liên quan xác nhận.

Thời gian gần đây, truyền thông Mỹ liên tục đề cập khả năng Tổng thống Donald Trump sẽ quyết định mở chiến dịch không kích quy mô lớn vào Iran ngay sau khi bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ kết thúc hôm 3/11, nếu Washington và Tehran không thể đạt được thỏa thuận. Bất chấp nguy cơ này, giới chức Iran nhiều lần tuyên bố không thay đổi lập trường trong cuộc đối đầu với Mỹ. Mới nhất, hãng thông tấn Tasnim của Iran tối 29/10 tiếp tục khẳng định Mỹ cần phải đáp ứng 7 điều kiện Iran đưa ra thì hòa đàm mới được xúc tiến.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cùng ngày tuyên bố đã bắn hạ 1 UAV trinh sát MQ-1, thu giữ 1 chiếc UAV MQM-170 còn nguyên vẹn của quân đội Mỹ, đồng thời đánh chặn một máy bay chiến đấu thù địch tại eo biển Hormuz. Đây là lần đầu tiên sau nhiều tuần, IRGC tuyên bố đánh chặn, bắn hạ và thu giữ máy bay thù địch trong cùng một ngày. Tuy nhiên, thông tin chưa được các nguồn độc lập xác nhận.