Mỹ thăm dò khả năng nối lại đàm phán với Iran

Wall Street Journal (WSJ) dẫn các nguồn thạo tin cho hay, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã gửi thư tới ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, nhằm thăm dò khả năng nối lại đàm phán giữa Washington và Tehran để tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance phát biểu với báo giới tại căn cứ Andrews, Maryland, Mỹ, ngày 20/6/2026. Ảnh: Reuters

Các nguồn tin cho biết ông Vance thực hiện động thái này theo chỉ đạo của Tổng thống Donald Trump. Phó Tổng thống Mỹ muốn xác định liệu Washington và Tehran có đủ điểm đồng thuận để thuyết phục ông Trump không nối lại các hoạt động quân sự chống Iran trong những tuần tới hay không.

Tuy nhiên, theo WSJ, bức thư của ông Vance không đưa ra bất kỳ đề xuất hòa bình cụ thể nào. Tờ báo cũng cho biết, mặc dù công khai ủng hộ các hoạt động quân sự nhằm vào Iran, ông Vance từng bày tỏ sự hoài nghi trong các cuộc trao đổi riêng về sự cần thiết phải tiếp tục chiến dịch quân sự.

Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Trump từng đề cập khả năng Mỹ tiến hành các cuộc không kích mới nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11 tới.

Trong một diễn biến liên quan, kênh truyền hình Al Hadath của Saudi Arabia ngày 28/10 đưa tin các bên trung gian đã đề xuất tổ chức vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran tại Thổ Nhĩ Kỳ trước ngày 4/11. Tham vấn giữa các bên trung gian và Iran đang được tiến hành nhằm thu xếp cuộc gặp. Đề xuất được chuyển tới Tehran bao gồm việc mở lại eo biển Hormuz và Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa.

Ngoài vấn đề hàng hải, đề xuất của các bên trung gian còn đề cập chương trình hạt nhân Iran, trong đó có điều kiện Tehran mời các thanh sát viên quốc tế tới kiểm tra các cơ sở hạt nhân của nước này.

Hiện chưa có thông tin xác nhận từ Washington và Tehran về việc hai bên đã chấp thuận đề xuất tổ chức đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ.