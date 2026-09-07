Nóng thế giới hôm nay 7/9: Iran cảnh báo ra đòn “thảm khốc” với Mỹ

Iran tuyên bố tấn công 6 tàu tại eo Hormuz: Iran tối 5/9 xác nhận đã tấn công 6 tàu, trong đó có 3 tàu dầu tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới. Tehran cảnh báo sẽ giáng đòn thảm khốc chống Washington, nếu hành vi gây hấn của Mỹ tiếp diễn.

Mỹ tấn công tàu chở dầu Iran. Ảnh: Reuters.

Tuyên bố xác nhận tấn công các tàu, được Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) công bố vài giờ sau khi lực lượng Mỹ thông báo phá hủy 3 tàu chở dầu của Iran. IRGC khẳng định, trong số các tàu bị tập kích, có 3 tàu chở dầu tại eo biển Hormuz và 3 tàu liên quan đến Mỹ ở các vùng biển khác. Thời điểm tiến hành các cuộc tấn công là sáng 5/9 (giờ địa phương). Tuy nhiên, thông tin chưa được lực lượng Mỹ hay các nguồn độc lập xác nhận.

Tàu dầu Iran phát nổ và bốc cháy ngùn ngụt sau khi bị Mỹ tấn công: Quân đội Mỹ đã công bố video ghi cảnh họ tấn công các tàu chở dầu của Iran ở vịnh Ba Tư và vịnh Oman hôm 5/9. Một trong những tàu này trúng nhiều hỏa lực của Mỹ, phát nổ và bốc cháy ngùn ngụt.

Lầu Năm Góc tuyên bố các cuộc tấn công tàu chở dầu Iran này là hành động đáp trả việc mà Mỹ cáo buộc là Iran nã tên lửa vào các tàu chiến của hải quân Mỹ. Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cũng cho biết, 3 tàu chở dầu của Iran bị nhắm mục tiêu là một phần của “mạng lưới ngầm trị giá hàng tỷ USD” chuyên tài trợ cho Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Eo biển Hormuz trở thành mặt trận mới trong vòng xoáy trả đũa Mỹ - Iran: Eo biển Hormuz đang trở thành tâm điểm mới trong vòng xoáy đối đầu giữa Mỹ và Iran, khi các đòn tấn công không còn chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự, mà ngày càng mở rộng sang tàu chở dầu, hoạt động hàng hải và các tuyến vận chuyển chiến lược.

Những diễn biến mới nhất cho thấy cả Mỹ và Iran đều đang sử dụng sức ép quân sự song song với sức ép kinh tế, làm gia tăng nguy cơ căng thẳng tiếp tục lan rộng trên vùng biển có ý nghĩa đặc biệt đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Hàng chục người tại Lebanon thương vong trong các cuộc tấn công của Israel: Israel đã tiến hành các cuộc tấn công trên diện rộng tại Lebanon, nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah, khiến hàng chục người tại Lebanon thương vong.

Bộ Y tế Lebanon hôm 5/9 cho biết, các cuộc tấn công của Israel vào miền Nam và Đông nước này đã khiến 4 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương, bao gồm một số phụ nữ và trẻ em.

Quân đội Israel tuyên bố các cuộc tấn công nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Hezbollah hôm 4/9, nhằm vào binh sĩ Israel tại miền Nam Lebanon, đồng thời cho biết đã nhằm mục tiêu vào các thành viên, cơ sở hạ tầng và kho chứa vũ khí của Hezbollah.

Đặc phái viên Mỹ gặp Tổng thống Putin thúc đẩy hòa bình Ukraine: Hai đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner, ngày 5/9 đã có cuộc gặp kéo dài khoảng 3 giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin, trong nỗ lực mới của Washington nhằm thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Tổng thống Nga Putin bắt tay đặc phái viên Mỹ Jared Kushner. Ảnh: Reuters

Mở đầu cuộc gặp, ông Steve Witkoff chuyển thông điệp tốt đẹp từ Tổng thống Mỹ Donald Trump tới nhà lãnh đạo Nga. Tổng thống Putin đáp lại bằng lời cảm ơn và cho biết ông “hoàn toàn tin tưởng” vào vai trò trung gian của Mỹ giữa Nga và Ukraine. Cuộc gặp lần này tập trung vào các đề xuất của Mỹ nhằm tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột và khả năng nối lại đàm phán trực tiếp giữa Moscow và Kyiv sau khoảng 6 tháng đình trệ.

Nga tuyên bố đàm phán với Mỹ "hữu ích" nhưng chưa đột phá: Trợ lý Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm kéo dài hơn 3 giờ với hai đặc phái viên của Mỹ vào ngày 5/9.

Cuộc gặp được đánh giá là “rất hữu ích”, song phía Nga không đề cập đến bất kỳ bước đột phá nào trong nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết hai đại diện của Mỹ là ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner đã “trình bày một số ý tưởng về các hướng giải quyết khả thi”. Tuy nhiên, ông Ushakov không tiết lộ cụ thể nội dung các đề xuất này.

Nga tập kích quy mô lớn, điều UAV Geran-4 đánh tàu Ukraine: Bộ Quốc phòng Nga ngày 5/9 cho biết quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa vào Ukraine.

Cuộc tấn công của Nga nhắm tới nhiều cơ sở hạ tầng lưỡng dụng, khu công nghiệp và hoạt động vận tải biển của Ukraine tại Biển Đen. Theo Bộ Quốc phòng Nga, trong vòng 24 giờ qua, lực lượng nước này đã tấn công hàng loạt mục tiêu, trong đó có hai nhà máy luyện kim lớn tại vùng Dnepropetrovsk, được cho là chuyên cung cấp gang và thép cho ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Tổng thống Putin tin tưởng đàm phán về Ukraine sau cuộc gặp đặc phái viên Mỹ: Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể Tổng thống Donald Trump, đã rời Moscow sau cuộc gặp kéo dài hơn 3 giờ với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Nội dung cuộc gặp thảo luận về các nỗ lực thúc đẩy giải quyết xung đột Nga-Ukraine.

Thông tin từ Điện Kremlin cho biết, tham dự cuộc gặp về phía Nga có Trợ lý Tổng thống Yuri Ushakov và Đặc phái viên Tổng thống về hợp tác đầu tư - kinh tế với nước ngoài, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga Kirill Dmitriev. Phát biểu sau cuộc gặp, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho hay, cuộc gặp kéo dài 3 giờ 10 phút, được tiến hành cả trong khuôn khổ làm việc chính thức và trong bữa ăn không chính thức. Ông đánh giá cuộc trao đổi là “có nội dung, mang tính xây dựng, hết sức thẳng thắn và dựa trên sự tin cậy”.

Ông Putin cảnh báo tình thế khó khăn tại Ukraine giữa lúc hòa đàm: Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp hai đặc phái viên của Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner tại Điện Kremlin hôm 5/9.

Ngay khi bắt đầu cuộc gặp, Tổng thống Nga Putin nhận định tình hình tại Ukraine hiện “khó khăn”. Nhà lãnh đạo Nga đồng thời ca ngợi những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm tại Ukraine. Trước đó, hôm 4/9, ông Trump cho biết Mỹ đã đưa ra một đề xuất mới nhằm chấm dứt xung đột, nhưng không công bố chi tiết. “Dù hiểu rõ đang bước vào một tình thế khó khăn, ông ấy vẫn không ngừng nỗ lực thúc đẩy một giải pháp và đóng góp vào việc giải quyết xung đột Nga-Ukraine”, ông Putin nói.

Công tác tìm kiếm nạn nhân lũ quét tại Nepal vẫn tiếp diễn khẩn trương: Hơn một tuần sau trận sạt lở đất kinh hoàng xảy ra ở khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc hôm 26/8, công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn tiếp diễn khẩn trương tại Nepal. Những người sống sót quay trở lại ngôi nhà đã bị tàn phá của mình để cố gắng thu hồi bất cứ thứ gì còn sót lại từ đống đổ nát.

Cứu hộ nạn nhân tại Nepal. Ảnh: Reuters

Ngôi làng Devighat bị lũ quét tàn phá thuộc đô thị Bidur của Nepal, những cư dân bị ảnh hưởng đang phải gồng mình gánh chịu hậu quả nặng nề của thảm họa. Các tình nguyện viên từ nhiều tổ chức đang có mặt tại hiện trường để hỗ trợ người dân đánh giá mức độ hư hại của nhà cửa. Tuy nhiên, các nhân viên cứu trợ cảnh báo chặng đường phục hồi sẽ còn dài và đầy gian nan, đòi hỏi sự hỗ trợ bền bỉ từ chính phủ.

Nepal “rút nước” tại 4 hồ băng - chuyên gia cảnh báo chưa đủ giảm nguy cơ lũ: Sau trận lũ nghiêm trọng ngày (26/8), Nepal đang triển khai kế hoạch hạ mực nước tại 4 hồ băng được xác định có nguy cơ cao. Tuy nhiên, các nhà khoa học cảnh báo, biện pháp này chưa đủ để bảo vệ người dân và các công trình ở khu vực hạ lưu.

Dự án mang tên “Bảo vệ sinh kế và tài sản trước nguy cơ lũ lụt do biến đổi khí hậu gây ra tại các lưu vực sông băng ở Nepal” trị giá khoảng 50 triệu USD đang được triển khai để hạ mực nước của 4 hồ băng ở lưu vực Koshi và Gandaki. Số tiền này gồm khoản viện trợ 36,16 triệu USD từ Quỹ Khí hậu xanh (GCF) theo Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu; trong khi chính phủ Nepal và các tổ chức đối tác sẽ huy động thêm 13,8 triệu USD cho dự án. Cục Thủy văn và khí tượng Nepal - đơn vị điều hành dự án hợp tác với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) - cho biết khoảng 2,3 triệu người sống ở vùng núi có nguy cơ bị ảnh hưởng sẽ được hưởng lợi từ dự án này.