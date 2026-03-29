  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Iran nói quân đội “đã sẵn sàng” trước nguy cơ Mỹ mở chiến dịch trên bộ

Chủ Nhật, 22:08, 29/03/2026
VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf hôm 29/3 cho biết lực lượng vũ trang nước này sẵn sàng đối phó với quân đội Mỹ, đồng thời cáo buộc Washington bí mật chuẩn bị cho một chiến dịch tiến công trên bộ, trong khi vẫn công khai đề cập tới các cuộc đàm phán.

Phát biểu vào ngày thứ 30 của cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran, ông Ghalibaf – một trong những tiếng nói có ảnh hưởng tại Tehran, cho rằng việc đề xuất đàm phán là cách để Mỹ đạt được những mục tiêu mà họ “không thể giành được” bằng biện pháp quân sự.

iran noi quan doi da san sang truoc nguy co my mo chien dich tren bo hinh anh 1
Chủ tịch Quốc hội Iran Bagher Ghalibaf. Ảnh: Getty

“Đối phương công khai phát đi thông điệp đàm phán, trong khi bí mật lên kế hoạch tấn công trên bộ. Họ không nhận ra rằng lực lượng của chúng tôi đang chờ đợi, sẵn sàng đáp trả và trừng phạt các đồng minh của họ trong khu vực”, ông Ghalibaf nói.

Ông Ghalibaf cũng cáo buộc Mỹ đưa ra các yêu sách ngoại giao nhằm hiện thực hóa những mục tiêu chưa đạt được trong chiến sự, đồng thời khẳng định Iran sẽ không chấp nhận sức ép buộc phải nhượng bộ.

“Chừng nào Mỹ còn tìm cách buộc Iran đầu hàng, lập trường của chúng tôi vẫn rõ ràng: sẽ không bao giờ chấp nhận sự sỉ nhục”, ông nhấn mạnh.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng đang được thúc đẩy. Pakistan hiện tổ chức các cuộc tham vấn giữa ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Saudi Arabia với mục tiêu giảm leo thang xung đột.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết, nước này đã triển khai tàu đổ bộ USS Tripoli, chở khoảng 3.500 binh sĩ Mỹ tới Trung Đông giữa lúc Lầu Năm Góc đang cân nhắc các bước đi tiếp theo.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tin liên quan

Ukraine tố Nga cung cấp tình báo giúp Iran tấn công căn cứ Mỹ
Ukraine tố Nga cung cấp tình báo giúp Iran tấn công căn cứ Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 28/3 cáo buộc Nga do thám các căn cứ quân sự của Mỹ để cung cấp thông tin cho Iran.

Ukraine tố Nga cung cấp tình báo giúp Iran tấn công căn cứ Mỹ

Ukraine tố Nga cung cấp tình báo giúp Iran tấn công căn cứ Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 28/3 cáo buộc Nga do thám các căn cứ quân sự của Mỹ để cung cấp thông tin cho Iran.

Iran mở lối eo biển Hormuz cho tàu Pakistan, phát tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng
Iran mở lối eo biển Hormuz cho tàu Pakistan, phát tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng

VOV.VN - Iran đã đồng ý cho phép 20 tàu mang cờ Pakistan đi qua eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X.

Iran mở lối eo biển Hormuz cho tàu Pakistan, phát tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng

Iran mở lối eo biển Hormuz cho tàu Pakistan, phát tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng

VOV.VN - Iran đã đồng ý cho phép 20 tàu mang cờ Pakistan đi qua eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Pakistan Ishaq Dar cho biết trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X.

Vì sao Iran chưa tung “át chủ bài” tên lửa tối tân ra chiến trường?
Vì sao Iran chưa tung “át chủ bài” tên lửa tối tân ra chiến trường?

VOV.VN - Trong bối cảnh Trung Đông tiếp tục rung chuyển bởi các đợt tấn công tên lửa gần như hàng ngày từ Tehran, một câu hỏi lớn được đặt ra: Điều gì đang xảy ra với những tên lửa tiên tiến nhất của Iran như Qassem Basir, Etemad hay Fattah-2?

Vì sao Iran chưa tung “át chủ bài” tên lửa tối tân ra chiến trường?

Vì sao Iran chưa tung “át chủ bài” tên lửa tối tân ra chiến trường?

VOV.VN - Trong bối cảnh Trung Đông tiếp tục rung chuyển bởi các đợt tấn công tên lửa gần như hàng ngày từ Tehran, một câu hỏi lớn được đặt ra: Điều gì đang xảy ra với những tên lửa tiên tiến nhất của Iran như Qassem Basir, Etemad hay Fattah-2?

