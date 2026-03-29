Iran nói quân đội “đã sẵn sàng” trước nguy cơ Mỹ mở chiến dịch trên bộ

Phát biểu vào ngày thứ 30 của cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran, ông Ghalibaf – một trong những tiếng nói có ảnh hưởng tại Tehran, cho rằng việc đề xuất đàm phán là cách để Mỹ đạt được những mục tiêu mà họ “không thể giành được” bằng biện pháp quân sự.

Chủ tịch Quốc hội Iran Bagher Ghalibaf. Ảnh: Getty

“Đối phương công khai phát đi thông điệp đàm phán, trong khi bí mật lên kế hoạch tấn công trên bộ. Họ không nhận ra rằng lực lượng của chúng tôi đang chờ đợi, sẵn sàng đáp trả và trừng phạt các đồng minh của họ trong khu vực”, ông Ghalibaf nói.

Ông Ghalibaf cũng cáo buộc Mỹ đưa ra các yêu sách ngoại giao nhằm hiện thực hóa những mục tiêu chưa đạt được trong chiến sự, đồng thời khẳng định Iran sẽ không chấp nhận sức ép buộc phải nhượng bộ.

“Chừng nào Mỹ còn tìm cách buộc Iran đầu hàng, lập trường của chúng tôi vẫn rõ ràng: sẽ không bao giờ chấp nhận sự sỉ nhục”, ông nhấn mạnh.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng đang được thúc đẩy. Pakistan hiện tổ chức các cuộc tham vấn giữa ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập và Saudi Arabia với mục tiêu giảm leo thang xung đột.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết, nước này đã triển khai tàu đổ bộ USS Tripoli, chở khoảng 3.500 binh sĩ Mỹ tới Trung Đông giữa lúc Lầu Năm Góc đang cân nhắc các bước đi tiếp theo.