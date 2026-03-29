Mỹ tuyên bố đạt phần lớn mục tiêu, chiến dịch Iran chỉ còn “giai đoạn cuối”

Theo ông Vance, Mỹ không có ý định kéo dài xung đột, dù thừa nhận cuộc chiến đã gây ra những tác động kinh tế ngắn hạn. “Tổng thống sẽ tiếp tục chiến dịch thêm một thời gian ngắn để bảo đảm rằng khi chúng ta rút quân, sẽ không phải quay lại đối phó trong một thời gian rất dài”, ông Vance nói.

Phó Tổng thống Mỹ cho biết mục tiêu cốt lõi của Washington là làm suy giảm năng lực của Iran và ngăn chặn nước này phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định đây là nỗ lực nhằm “vô hiệu hóa Iran trong một thời gian dài”.

Ông cũng thừa nhận giá xăng dầu đã tăng do tác động từ xung đột, song cho rằng đây chỉ là phản ứng tạm thời và thị trường sẽ sớm ổn định trở lại.

Nhấn mạnh lập trường của chính quyền, ông Vance cho biết Mỹ muốn hoàn tất mục tiêu một cách dứt điểm trước khi rút quân, đồng thời khẳng định Tổng thống Donald Trump không theo đuổi một chiến dịch quân sự kéo dài.

“Tổng thống đã nói rất rõ: Chúng tôi không có ý định hiện diện tại Iran thêm một hay hai năm. Chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ, sớm rút quân và giá xăng sẽ giảm trở lại”, ông Vance nói.

Cùng ngày, quân đội Mỹ công bố hình ảnh các cuộc tấn công nhằm vào tài sản hải quân của Iran. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng, "trong nhiều thập kỷ, lực lượng hải quân Iran đã đe dọa và quấy rối hoạt động vận tải hàng hải toàn cầu trong khu vực, nhưng giai đoạn đó đã chấm dứt”.