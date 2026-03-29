中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Mỹ tuyên bố đạt phần lớn mục tiêu, chiến dịch Iran chỉ còn “giai đoạn cuối”

Chủ Nhật, 18:12, 29/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết Washington đã đạt được phần lớn mục tiêu quân sự trong cuộc xung đột với Iran. Ông đồng thời nhấn mạnh Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ tiếp tục chiến dịch “trong một thời gian ngắn nữa” nhằm bảo đảm chính quyền Tehran bị suy yếu đáng kể.

Theo ông Vance, Mỹ không có ý định kéo dài xung đột, dù thừa nhận cuộc chiến đã gây ra những tác động kinh tế ngắn hạn. “Tổng thống sẽ tiếp tục chiến dịch thêm một thời gian ngắn để bảo đảm rằng khi chúng ta rút quân, sẽ không phải quay lại đối phó trong một thời gian rất dài”, ông Vance nói.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. Ảnh: AP

Phó Tổng thống Mỹ cho biết mục tiêu cốt lõi của Washington là làm suy giảm năng lực của Iran và ngăn chặn nước này phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định đây là nỗ lực nhằm “vô hiệu hóa Iran trong một thời gian dài”.

Ông cũng thừa nhận giá xăng dầu đã tăng do tác động từ xung đột, song cho rằng đây chỉ là phản ứng tạm thời và thị trường sẽ sớm ổn định trở lại.

Nhấn mạnh lập trường của chính quyền, ông Vance cho biết Mỹ muốn hoàn tất mục tiêu một cách dứt điểm trước khi rút quân, đồng thời khẳng định Tổng thống Donald Trump không theo đuổi một chiến dịch quân sự kéo dài.

“Tổng thống đã nói rất rõ: Chúng tôi không có ý định hiện diện tại Iran thêm một hay hai năm. Chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ, sớm rút quân và giá xăng sẽ giảm trở lại”, ông Vance nói.

Cùng ngày, quân đội Mỹ công bố hình ảnh các cuộc tấn công nhằm vào tài sản hải quân của Iran. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X rằng, "trong nhiều thập kỷ, lực lượng hải quân Iran đã đe dọa và quấy rối hoạt động vận tải hàng hải toàn cầu trong khu vực, nhưng giai đoạn đó đã chấm dứt”.

Hồng Anh/VOV.VN
Mỹ tấn công Iran, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance, xung đột Mỹ Iran, chiến dịch quân sự, mục tiêu quân sự của Mỹ, Tổng thống Trump
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ukraine tố Nga cung cấp tình báo giúp Iran tấn công căn cứ Mỹ
VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 28/3 cáo buộc Nga do thám các căn cứ quân sự của Mỹ để cung cấp thông tin cho Iran.

Cuộc đấu cân não giữa Mỹ và Iran trên Biển Arab
VOV.VN - Dù cả Mỹ và Iran đều có động thái thể hiện sức mạnh trên Biển Arab, giới chuyên gia nhận định sự chênh lệch đáng kể về năng lực quân sự cùng rủi ro leo thang cao khiến khả năng xảy ra một trận hải chiến là không lớn.

Mỹ tuyên bố tấn công hơn 10.000 mục tiêu ở Iran
VOV.VN - Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ cho biết, các lực lượng nước này đã tấn công hơn 10.000 mục tiêu trong cuộc xung đột với Iran tính đến thời điểm hiện tại.

Quốc hội Mỹ tranh cãi về chiến lược Iran, lo chính quyền Trump vượt lằn ranh đỏ
VOV.VN - Căng thẳng gia tăng tại một phiên họp kín của Quốc hội Mỹ khi các quan chức quốc phòng và tình báo báo cáo với một số nhà lập pháp về cuộc chiến tại Iran.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ