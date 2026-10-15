Nóng thế giới hôm nay 15/10: Iran siết kiểm soát Hormuz, cảnh báo tàu chiến Mỹ

Iran cảnh báo tàu chiến Mỹ tại Hormuz: Theo hãng thông tấn Mehr (MNA), hôm 13/10, trong cuộc phỏng vấn đầu tiên trên truyền hình, Tư lệnh Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Tướng Ali Ozmaei nhấn mạnh Iran đang thực hiện cơ chế kiểm soát thông minh đối với eo biển Hormuz, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Mỹ rằng tuyến đường thủy chiến lược này đang được mở cửa và nằm dưới sự kiểm soát của Washington.

Eo biển Hormuz. Ảnh: AP

Vị tướng cấp cao này của Iran tuyên bố: "Thực tế là tàu sân bay trị giá 13 tỷ USD của Mỹ đã trở nên vô dụng và chỉ hoạt động như một đường băng sân bay nằm cách eo biển Hormuz từ 700 đến 800 km. Nguyên nhân là tàu sân bay này dễ bị tấn công và không dám tiến lại gần để lọt vào tầm hoạt động của các lực lượng chiến đấu của chúng tôi".

Iran tuyên bố năng lực hạt nhân đã ngang tầm các nước phát triển: Chủ tịch Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Mohammad Eslami tuyên bố Tehran đã đạt trình độ khoa học và công nghệ hạt nhân ngang tầm các nước phát triển, bất chấp sức ép từ bên ngoài. Ông khẳng định Iran sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu uranium, coi đây là một phần thiết yếu của ngành công nghiệp hạt nhân.

Ông Eslami tuyên bố việc các nước phản đối Iran sở hữu công nghệ hạt nhân không thể làm thay đổi năng lực khoa học của Tehran, đồng thời khẳng định nước này không có hành động sai trái trong quá trình phát triển công nghệ hạt nhân.

Thủ tướng Israel cáo buộc Iran âm mưu tấn công ngày bầu cử: Thủ tướng Israel tối qua cáo buộc rằng quốc gia Hồi giáo Iran đang âm mưu tiến hành một cuộc tấn công nhằm gây ảnh đến cuộc tổng tuyển cử được lên kế hoạch tổ chức cuối tháng này ở Israel.

Phát biểu trên kênh 14 của Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định Iran có thể dàn dựng cuộc tấn công thông qua các lực lượng ủy nhiệm là phong trào Hamas ở dải Gaza và lực lượng Hezbollah ở Lebanon. Địa điểm thực hiện cuộc tấn công có thể là khu Bờ Tây. Tuy nhiên, bằng chứng chứng minh cho cáo buộc, không được đề cập.

Tổng thống Mỹ cho rằng Trung Quốc và Nga không hỗ trợ Iran: Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 13/10 cho biết ông không tin Trung Quốc và Nga đang hỗ trợ Iran trong cuộc chiến với Mỹ, dù một số đánh giá tình báo của Washington thời gian qua cho rằng Moscow và Bắc Kinh có liên quan tới các hoạt động hỗ trợ Tehran.

Phát biểu trên Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói ông đã thấy các bình luận từ những người chỉ trích cho rằng Trung Quốc và Nga đang giúp Iran. Tuy nhiên, ông cho rằng nếu hai nước này có liên quan thì mức độ cũng "rất thấp", đồng thời khẳng định ông "hoàn toàn không tin" họ đang giúp Tehran. Ông Trump cho rằng Trung Quốc và Nga "có quá nhiều thứ để mất" và nếu có sự can dự, Mỹ sẽ biết rất nhanh chóng.

Mỹ xem xét triển khai "Lực lượng đặc nhiệm đa miền" tại Hàn Quốc: Các nguồn tin quân sự từ Hàn Quốc cho hay Mỹ đang xem xét việc triển khai một lực lượng quân sự thế hệ mới đến Hàn Quốc nhằm tăng cường năng lực cảnh giới, thám sát tại bán đảo Triều Tiên...

Tướng Xavier T. Brunson - Tư lệnh quân đội Mỹ tại Hàn Quốc đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường năng lực giám sát và phát hiện của "Lực lượng đặc nhiệm đa miền" (MDTF) - một đơn vị thế hệ mới của quân đội Mỹ đang được xem xét triển khai tới bán đảo Triều Tiên.

Ủy ban quốc phòng Quốc hội Hàn Quốc ra nghị quyết chỉ trích Triều Tiên: Hôm 14/10, Ủy ban Quốc phòng thuộc Quốc hội Hàn Quốc đã thông qua nghị quyết chỉ trích Triều Tiên, liên quan đến vụ việc 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương do mìn được cho là của Triều Tiên phát nổ tại khu vực gần Đường phân định quân sự hôm 21/9 vừa qua.

Dự thảo nghị quyết xác định vụ việc lần này là "hành động khiêu khích vi phạm nghiêm trọng Hiệp định đình chiến, đe dọa tính mạng và sự an toàn của binh sĩ quân đội Hàn Quốc", đồng thời yêu cầu chính quyền Triều Tiên làm rõ sự thật, trừng phạt những người chịu trách nhiệm và xây dựng các biện pháp ngăn chặn tái diễn.

Ông Trump nói Mỹ vẫn chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine: Phát biểu với báo giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hiện Washington vẫn giúp đỡ Ukraine và chia sẻ thông tin tình báo. Ông khẳng định, phía Mỹ muốn xung đột kết thúc vì vậy đang hợp tác với cả Nga và Ukraine.

Binh sỹ Ukraine huấn luyện robot. Ảnh: Ukrinform

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh trước đó xuất hiện thông tin cho rằng Mỹ có thể hạn chế chia sẻ tình báo nếu Ukraine tiếp tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Ông Trump những ngày qua liên tục gây sức ép với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, yêu cầu Kiev dừng các cuộc tấn công vào hạ tầng lọc dầu Nga vì cho rằng các vụ tấn công này làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt diesel toàn cầu.

EU thúc đẩy quá trình gia nhập của Ukraine khi Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết: Ngày 13/10, Liên minh châu Âu (EU) đã mở thêm hai nhóm đàm phán gia nhập với Ukraine, sau khi Quốc hội nước này thông qua luật bảo vệ quyền giáo dục của các dân tộc thiểu số, bao gồm cả giáo dục bằng tiếng Hungary. Quyết định này tháo gỡ một trở ngại lớn, mở đường cho tiến trình gia nhập EU của Kiev.

Phát biểu trước báo giới, ông Thomas Byrne, Bộ trưởng Ngoại giao phụ trách các vấn đề châu Âu và quốc phòng của Ireland, quốc gia giữ chức Chủ tịch luân phiên EU, cho biết, EU và Ukraine đã tiến thêm một bước quan trọng trong tiến trình gia nhập với việc mở thêm hai nhóm đàm phán gồm "thị trường nội địa" và "năng lực cạnh tranh và tăng trưởng toàn diện". Bước đi này thể hiện nỗ lực và quyết tâm của Ukraine trong việc hội nhập châu Âu thông qua việc thực hiện các cải cách.

EU thúc đẩy tiến trình kết nạp Ukraine: Liên minh châu Âu (EU) đang tìm cách đẩy nhanh tiến trình kết nạp Ukraine, trong bối cảnh khối này đứng trước yêu cầu mở rộng để tăng cường sức mạnh địa chính trị, năng lực cạnh tranh và an ninh kinh tế.

Tại cuộc thảo luận diễn ra hôm 13/10, các quan chức EU khẳng định Ukraine đang là một trong những quốc gia đi đầu trên lộ trình trở thành thành viên chính thức của khối, song nhấn mạnh quốc gia Đông Âu này vẫn phải tiếp tục thực hiện những cải cách cần thiết.

Houthi tiếp tục tấn công thủ đô của Saudi Arabia: Bất chấp lên án và cảnh báo quốc tế, lực lượng Houthi ở Yemen tiếp tục phát động các cuộc tấn công mới vào Saudi Arabia, trong đó có thủ đô Riyadh.

Houthi tấn công sân bay Saudi Arabia. Ảnh chụp từ clip RT

Liên quân A rập tại Yemen do Saudi Arabia dẫn đầu vừa ra thông báo cho biết, lực lượng này đã bắn hạ một máy bay không người lái của Houthi tại khu vực thủ đô Riyadh của Saudi Arabia. Trước đó khoảng hơn 1h, liên quân cũng thông báo đã bắn hạ 2 tên lửa đạn đạo của Houthi được phóng đi từ Yemen, hướng về khu vực Dhahran và Haradh ở phía Đông Saudi Arabia.

Biểu tình ở Pháp tiếp tục lan rộng: Ngày 13/10, làn sóng biểu tình của học sinh, sinh viên Pháp bước vào "Hồi V" với quy mô bùng nổ trên phạm vi toàn quốc. Việc phong tỏa trường học và các cáo buộc về bạo lực cảnh sát đang đẩy căng thẳng giữa giới trẻ và chính quyền lên đỉnh điểm.

Số liệu người tham gia có sự chênh lệch lớn giữa các bên: Bộ Nội vụ Pháp ước tính khoảng hơn 160.000 người, trong khi liên đoàn các tổ chức thanh niên khẳng định con số lên tới 480.000 người, riêng thủ đô Paris ghi nhận khoảng 41.500 người tham gia ở hai đoàn tuần hành.

Pháp bắt giữ tàu dầu nghi thuộc "hạm đội bóng tối", Nga phản ứng gay gắt: Nga cáo buộc Pháp vi phạm luật pháp quốc tế khi bắt giữ tàu dầu DF Peak bị nghi thuộc "hạm đội bóng tối" của Moscow. Paris khẳng định hoạt động này tuân thủ luật hàng hải quốc tế.

Quân đội Pháp vừa bắt giữ tàu chở dầu DF Peak, bị nghi thuộc "hạm đội bóng tối" của Nga, trong một chiến dịch trên Ấn Độ Dương. Moscow ngay lập tức lên án động thái này, coi đây là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế. Hình ảnh được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố ngày 12/10 cho thấy lực lượng quân đội nước này sử dụng trực thăng tiếp cận và đổ bộ lên tàu DF Peak tại khu vực cách đảo Réunion khoảng 830 km về phía Nam.