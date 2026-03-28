Đặc phái viên Witkoff: Mỹ hy vọng sẽ sớm tổ chức các cuộc gặp với Iran

Thứ Bảy, 08:33, 28/03/2026
VOV.VN - Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ tại Trung Đông, ông Steve Witkoff ngày 27/3 cho biết Mỹ hy vọng sẽ sớm tổ chức các cuộc gặp với Iran, báo hiệu những tiến triển có thể xảy ra thông qua các nỗ lực ngoại giao.

Trả lời báo chí, đặc phái viên Witkoff cho biết Mỹ tin rằng các cuộc đàm phán có thể diễn ra ngay trong tuần này, mô tả những diễn biến gần đây là một “dấu hiệu tốt”. Ông cho biết cả hai bên đều đang liên lạc với nhau, ngay cả khi định nghĩa về các cuộc đàm phán chính thức có sự khác biệt.

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff. Ảnh: Reuters

Đặc phái viên Witkoff nhấn mạnh trong khi gây áp lực đáng kể, bao gồm cả sự hiện diện quân sự mạnh mẽ trong khu vực, Mỹ vẫn cam kết giải quyết vấn đề bằng con đường ngoại giao. Ông cho biết, một đề xuất toàn diện đã được trình lên Iran, đề cập đến các vấn đề như làm giàu urani và kho dự trữ vật liệu hạt nhân.

“Chúng tôi đã có một thỏa thuận 15 điểm đặt trên bàn mà Iran đã nắm được từ lâu. Chúng tôi đang chờ câu trả lời từ họ. Và thỏa thuận đó sẽ giải quyết được tất cả. Nó sẽ giải quyết vấn đề làm giàu urani, vì hiện nay chúng ta không để hoạt động làm giàu urani ở đó. Iran đang tích trữ gần 10.000 kg vật liệu đã được làm giàu, và họ phải dừng làm việc đó”, đặc phái viên Witkoff nói.

Ở một diễn biến khác, hôm qua, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố họ sẵn sàng can thiệp quân sự nếu các nước khác tham gia cùng Mỹ và Israel trong cuộc chiến chống Iran, hoặc nếu Biển Đỏ được sử dụng để phát động các cuộc tấn công vào Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Lời cảnh báo trên làm dấy lên nguy cơ một cuộc đối đầu khu vực rộng lớn hơn, đặc biệt là khi lực lượng Houthi có khả năng tấn công các mục tiêu nằm ngoài Yemen và làm gián đoạn các tuyến đường vận chuyển quanh bán đảo Arab.

Trần Nga/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters
