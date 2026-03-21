  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Mỹ dỡ bỏ trừng phạt đối với 140 triệu thùng dầu của Iran

Thứ Bảy, 08:27, 21/03/2026
VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump tối 20/3 (theo giờ địa phương) đã cấp giấy phép tạm thời cho Iran bán dầu đang được lưu trữ trên các tàu chở dầu.

Theo Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ, đó là một lượng dầu thô khổng lồ: 140 triệu thùng, đủ để đáp ứng toàn bộ nhu cầu dầu mỏ của thế giới trong khoảng một ngày rưỡi.

Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran trong nhiều thập kỷ, và chính quyền ông Trump đã chặn việc bán dầu thô của nước này kể từ khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2018.

Việc tạm thời miễn trừ lệnh trừng phạt trong một tháng này có thể tạo ra một hình ảnh khó hiểu. Mỹ đang trong tình trạng chiến tranh với Iran, nhưng giấy phép này lại cho phép Iran bán dầu bị trừng phạt để giúp tài trợ cho cuộc chiến chống lại chính Mỹ và các đồng minh của họ.

Giá dầu toàn cầu đã tăng vọt trong suốt cuộc chiến lên khoảng 110 USD một thùng. Chính quyền Mỹ đang cố gắng tìm mọi biện pháp có thể để kiềm chế giá dầu trong khi tiến hành chiến tranh - bao gồm cả việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với hàng trăm triệu thùng dầu của Nga vào tuần trước.

Trí Nhân/VOV.VN biên dịch 
Tin liên quan

Mỹ gây sức ép lên NATO, Nhật Bản và Trung Quốc về eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/3 đã gia tăng sức ép lên các đồng minh và đối tác quốc tế, kêu gọi NATO, Nhật Bản và Trung Quốc tham gia giải tỏa eo biển Hormuz trong bối cảnh Iran đóng cửa tuyến đường này để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ và Israel.

Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố phải tước đoạt an ninh của các đối thủ

VOV.VN - Tân Lãnh tụ tối cao Iran, Mojtaba Khamenei, tuyên bố phải tước đoạt an ninh của mọi đối thủ của Iran, sau khi Bộ trưởng tình báo Esmail Khatib bị Israel ám sát hồi đầu tuần này.

Ông Netanyahu đề xuất thay thế eo biển Hormuz bằng đường ống dầu khí xuyên Israel

VOV.VN - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhận định, xung đột tại eo biển Hormuz có thể thúc đẩy sự chuyển đổi hậu cần theo hướng sử dụng các đường ống dẫn dầu khí đi qua lãnh thổ Israel và bán đảo Arab.

Xung đột Iran: Chính quyền Mỹ bị bất ngờ, vội chuyển sang phương án B?

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump tỏ ra chủ động, tự tin và quyết đoán trong chiến dịch tập kích Iran. Tuy nhiên, những nguồn tin nội bộ hé lộ rằng Mỹ đã có những bối rối, lúng túng và chia rẽ sâu sắc khi lún sâu hơn vào cuộc chiến này.

