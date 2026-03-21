Mỹ gây sức ép lên NATO, Nhật Bản và Trung Quốc về eo biển Hormuz

Phát biểu với báo giới bên ngoài Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng, Mỹ không phụ thuộc vào tuyến vận tải này trong khi nhiều nước châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đang rất cần, chính vì vậy, các nước sẽ phải tham gia vào việc mở cửa trở lại. Ông Trump cũng nhận định, việc giải toả eo biển này chỉ là một thao tác quân sự đơn giản song cần phải phối hợp của nhiều bên.

“Đó là một cuộc diễn tập quân sự đơn giản. Nó tương đối an toàn. Nhưng bạn cần rất nhiều sự trợ giúp, theo nghĩa là bạn cần tàu chiến, bạn cần số lượng lớn. NATO có thể giúp chúng ta, nhưng cho đến nay họ vẫn chưa đủ can đảm để làm vậy và những nước khác cũng có thể giúp chúng ta”, Tổng thống Donald Trump cho hay.

Ông Trump cũng chỉ trích các đồng minh NATO vì chưa sẵn sàng hành động, cho rằng các quốc gia trong liên minh không đủ can đảm, đồng thời nhấn mạnh các quốc gia khác cũng cần chia sẻ trách nhiệm trong việc bảo đảm an ninh hàng hải.

Tàu thuyền qua eo biển Hormuz (Ảnh: AP)

Trước đó, cùng ngày đăng tải trên mạng xã hội, ông Trump còn chỉ trích NATO mạnh mẽ hơn, gọi các quốc gia trong khối là “hèn nhát” và NATO chỉ là “con hổ giấy” nếu không có sự góp mặt của Mỹ. Ông Trump cũng buông lời đe doạ đồng minh rằng, nước Mỹ sẽ ghi nhớ điều này.

Ông Trump cũng tiếp tục chỉ trích nước Anh, khi cho rằng phản hồi từ London là quá muộn và cảm thấy bất ngờ vì mối quan hệ giữa hai bên là rất tốt. Theo ông, nước Anh với vị trí là đồng minh hàng đầu của Mỹ, những điều này là chưa từng xảy ra trước đây.

Những phát biểu này nối tiếp các tuyên bố trước đó của ông Trump, trong đó ông kêu gọi các đồng minh tham gia chiến dịch tại Trung Đông nhưng không nhận được sự hưởng ứng rõ ràng. Nhiều nước châu Âu, trong đó có Đức và Anh, đã bác bỏ đề xuất này, cho rằng đây không phải là cuộc chiến của họ và cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng.

Cũng trong buổi trả lời báo chí, ông Trump cho biết, ông không ủng hộ một thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Theo ông, Mỹ có thể đối thoại nhưng không muốn ngừng bắn và không thể ngừng bắn. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời cho rằng, Israel sẽ sẵn sàng chấm dứt chiến tranh với Iran khi Washington quyết định kết thúc chiến dịch.