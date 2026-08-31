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Cải chính

Mỹ dự kiến tung các biện pháp trừng phạt thứ cấp nhắm vào Iran hàng tuần

Thứ Hai, 10:25, 31/08/2026
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VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ công bố các biện pháp trừng phạt thứ cấp mới nhằm vào Iran hàng tuần, trong nỗ lực gia tăng sức ép kinh tế lên Tehran và buộc các ngân hàng cũng như doanh nghiệp nước ngoài phải lựa chọn giữa giao dịch với Iran hoặc tiếp cận hệ thống tài chính Mỹ. 

Phát biểu tại bang Bắc Carolina, trước thềm cuộc họp các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới, G20, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, trọng tâm đầu tiên trong chiến dịch mới sẽ là các ngân hàng và tổ chức tài chính tham gia xử lý các giao dịch liên quan tới Iran.

my du kien tung cac bien phap trung phat thu cap nham vao iran hang tuan hinh anh 1
Mỹ dự kiến tung các biện pháp trừng phạt thứ cấp nhắm vào Iran hàng tuần. Ảnh minh họa: Reuters

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết Washington muốn gửi một thông điệp rõ ràng rằng việc tiếp nhận tiền của Iran hoặc giúp Tehran tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế là không thể chấp nhận được. Ông Bessent cho biết Mỹ có thể công bố thêm các trường hợp tương tự mỗi tuần, qua đó biến các biện pháp trừng phạt thứ cấp thành một công cụ gây sức ép thường xuyên đối với các đối tác kinh tế của Iran.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng tiết lộ chính quyền Mỹ dự kiến áp đặt trừng phạt đối với thêm một ngân hàng ngay trong tuần này, nhưng chưa công bố tên tổ chức tài chính sẽ trở thành mục tiêu. Ông Bessent cảnh báo chiến dịch có thể trở thành một hình thức “bạo lực tài chính” nếu cần thiết, đồng thời khẳng định Washington đã xác định được các tổ chức tiếp tục hỗ trợ những giao dịch của Iran.

Các biện pháp này nằm trong chiến dịch gây sức ép kinh tế mới mà chính quyền Trump triển khai sau sáu tháng xung đột với Iran. Washington đang tìm cách đánh vào những mạng lưới tài chính quốc tế giúp Tehran duy trì thương mại, xuất khẩu dầu và tiếp cận ngoại tệ.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bessent cho biết ông sẽ sử dụng cuộc họp G20 tại Asheville để trực tiếp kêu gọi các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương của các nền kinh tế lớn cắt đứt quan hệ kinh tế với Iran. Thông điệp của Washington là những quốc gia và tổ chức tiếp tục duy trì các dòng tiền hỗ trợ Tehran có thể trở thành mục tiêu tiếp theo của các biện pháp trừng phạt thứ cấp của Mỹ.

Tuy nhiên, chiến dịch trừng phạt thứ cấp cũng có thể đặt Washington trước những lựa chọn khó khăn khi nhiều đối tác thương mại lớn của Iran là những nền kinh tế quan trọng. Trung Quốc hiện là khách hàng lớn nhất đối với dầu mỏ Iran. Vì vậy, việc Washington thực hiện đầy đủ lời đe dọa trừng phạt thứ cấp có thể đồng nghĩa với việc phải nhắm tới các ngân hàng, doanh nghiệp hoặc các tổ chức tài chính có quan hệ với Trung Quốc và những nền kinh tế khác vẫn duy trì giao dịch với Tehran.

Quang Trung/VOV-Washington
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