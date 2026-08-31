Mỹ không kích bệ phóng tên lửa Iran trên đảo Larak

Ngày 30/8, lực lượng Mỹ đã tấn công hai bệ phóng tên lửa của Iran trên đảo Larak, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), Đại úy Tim Hawkins cho biết

Theo ông Hawkins, các lực lượng thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bị phát hiện đang chuẩn bị phóng tên lửa và triển khai thủy lôi tại eo biển Hormuz.

Mỹ tấn công bệ phóng tên lửa Iran trên đảo Larak. Ảnh: Reuters

Tuần trước, CENTCOM đã hoàn tất chiến dịch rà phá thủy lôi trên các tuyến hàng hải quốc tế qua eo biển này.

“Lực lượng Mỹ đang theo dõi chặt chẽ khu vực và luôn sẵn sàng bảo vệ hoạt động thương mại tự do qua tuyến đường thủy huyết mạch này”, ông Hawkins nói với Fox News.

Hãng thông tấn Fars của Iran cũng đưa tin xảy ra một vụ nổ gần đảo Larak, nằm trong eo biển Hormuz, hôm 30/8, theo Reuters.

Người phát ngôn IRGC Hossein Mohebi gọi cuộc tấn công của Mỹ là một “sai lầm chiến lược và chí mạng” trong cuộc chiến kinh tế mà Washington tiến hành nhằm vào Iran. Theo Iran International, ông Mohebi cho rằng động thái này sẽ làm thay đổi cán cân theo hướng bất lợi cho những bên lên kế hoạch tấn công và khiến họ phải đối mặt với những tổn thất đáng kể.

Iran tấn công lực lượng Mỹ tại Jordan

Ngay lập tức, Iran đã bắt đầu tấn công các lực lượng Mỹ tại Jordan để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các bệ phóng tên lửa Iran trên đảo Larak, một nguồn tin Mỹ nói với Fox News. Theo nguồn tin, đến nay chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể. Gần như toàn bộ số tên lửa được phóng tới đã bị đánh chặn.

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Iran và Oman tiếp tục thảo luận về một thỏa thuận được đề xuất nhằm khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz, một trong những “điểm nghẽn” vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Các bên trung gian trong khu vực, trong đó có Qatar, đã ủng hộ tiến trình đàm phán. Trong khi đó, các quan chức Iran nhiều lần cho rằng tương lai hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz có liên quan tới các cuộc thảo luận rộng hơn với Washington cũng như diễn biến về an ninh trong khu vực.